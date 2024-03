Dokáže Apple Vision Pro zcela nahradit Mac či iPad? Známe odpověď

Headset Apple Vision Pro je sice úchvatným kusem technologie a dost možná předvojem technické budoucnosti lidstva, na kreditu mu však výrazně ubírá jeho vysoká cena v kombinaci s tápáním uživatelů nad tím, k čemu vůbec je. Právě kombinace těchto dvou faktorů mnohé jablíčkáře odrazuje od jeho pořízení a to možná i přesto, že by byl Vision Pro právě pro ně ideálním zařízením, byť o tom třeba ještě ani neví nebo si to minimálně nedokáži představit. Výsledek testu senior redaktora technologického portálu ArsTechnica Samuela Axona to ostatně nyní naznačuje.

Samuel si položil před nedávnem jednoduchou otázku a to sice, k čemu vlastně Vision Pro je a zda dokáže nahradit primární pracovní stanici ve formě Macu či iPadu. Mnozí uživatelé totiž nemají za svá pracovní zařízení problém utrácet nemalé peníze, jelikož je vnímají jako klíčový doplněk pro jejich práci. Problém je však v tom, že Vision Pro jako primární pracovní zařízení nevnímají, ale stále jej berou jako doplněk třeba právě k Macu či iPadu, kvůli čemuž je jeho cena pro leckoho nepřekousnutelná. Samuel se proto rozhodl na týden zcela vyměnit svůj Mac, který jinak pro práci standardně používá, právě za Vision Pro, aby vyzkoušel, zda je to vůbec možné. A výsledek? Svým způsobem je.

Vision Pro byl redaktorovi dle jeho slov schopen poskytnout ve výsledku vše, co pro jeho práci potřebuje. Neměl tedy například problém s rozdělováním úkolů v aplikaci Slack, vyřizováním videohovorů přes Zoom, editací dokumentů v Google Docs, psaním článků v Pages a celkově s ničím, co v rámci práce v Ars Technica dělá. Některé úkony byly sice složitější než na Macu, avšak poměrně překvapivě byly naopak jednodušší než na iPadu. Pro uživatele, kteří tedy jakožto primární zařízení využívají iPad, může být Vision Pro zajímavou alternativou za tento stroj.

Samuel nicméně jedním dechem dodává, že je zde stále spousta omezení, kvůli kterým mnohé profese Vision Pro coby primární zařízení využívat nedokáží. Chybí mu například aplikace xCode či Final Cut Pro, kvůli čemuž je headset dost limitující pro vývojáře či tvůrce videí – respektive, bez propojení s Macem. Pokud tedy chce Apple z Vision Pro udělat do budoucna platformu pro práci srovnatelnou s Macy či iPady, je před ním ještě dlouhá cesta.