Apple měl MacBook Pro s M3 Ultra téměř hotový! Proč se ho nikdy nedočkáme?

Sen v podobě MacBooku Pro s brutálním výkonem díky čipu M3 Ultra byl podle všeho poměrně blízko. Nový únik totiž odhaluje, že tahle šílená konfigurace nebyla jen ve fázi úvah, ale Apple ji skutečně testoval.

Na čínské sociální síti BiliBili se objevil příspěvek od uživatele, který v interní verzi iOS 18 běžící na prototypu iPhonu 16 objevil zmínky o neznámých modelech MacBooků Pro s kódovým označením J514d a J516d. Tyto kódy navazují na aktuální 14″ a 16″ modely s čipy M3 Pro a M3 Max (označené jako J514 a J516), avšak písmeno „d“ v názvu podle všeho znamená konfiguraci s M3 Ultra. Stejnou zkratku má totiž například Mac Studio (J575d), které M3 Ultra opravdu využívá. Jinými slovy, Apple měl v rukávu MacBooky Pro s čipem M3 Ultra. A podle všeho s nimi i počítal pro reálné testování. Jenže nikdy je nevydal. Proč?

Odpověď je nejspíš jednoduchá – fyzika a baterie. M3 Ultra je monstrum, které nabízí až 32jádrové CPU, 80jádrové GPU a podporu až 512 GB paměti, což je na papíře skvělé, ale v těle přenosného počítače by mohly vzniknout výrazné problémy s odvodem tepla a výdrží baterie. Není náhodou, že Apple raději vsadil na nové MacBooky Pro s čipy M4, M4 Pro a M4 Max, které jsou výkonově extrémně silné, ale zároveň lépe optimalizované pro mobilní použití.

Jen pro představu, M4 Max zvládne až 16jádrové CPU, 40jádrové GPU a 128 GB paměti, což je víc než dost i pro ty nejnáročnější úlohy. Co je ale důležitější, zvládne to bez toho, aniž by se z MacBooku stal hlučný a horký tank.

Z tohoto úniku ale vyplývá jedno zásadní zjištění. Apple evidentně neustále testuje a zvažuje extrémní možnosti, které se nakonec na trh nedostanou, možná právě proto, že se nespokojí s kompromisy. A přestože se MacBook Pro s M3 Ultra nikdy nedostal do prodeje, je fajn vědět, že tahle šelma nebyla jen spekulací, ale téměř realitou. A kdo ví, třeba se v budoucnu Ultra čipu v MacBooku Pro přeci jen dočkáme.