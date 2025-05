Trump hrozí Applu 25% clem, pokud nezačne vyrábět iPhony v USA

Americký prezident Donald Trump znovu zaútočil na Apple, tentokrát ve jménu domácí výroby. Na své síti Truth Social totiž prohlásil, že pokud Apple nezačne vyrábět iPhony prodávané v USA přímo na americké půdě, měla by ho čekat 25% dovozní daň.

Reagoval tak na nedávné oznámení Tima Cooka, že většina iPhonů pro americký trh bude od roku 2026 pocházet z Indie. Právě přesun výroby do Indie měl pomoci Applu snížit závislost na Číně a současně reagovat na globální obchodní napětí. Trump však podobné strategie odmítá.

„Už dávno jsem Timu Cookovi řekl, že chci, aby se iPhony pro USA vyráběly v Americe, ne v Indii nebo kdekoliv jinde. Pokud to tak nebude, Apple musí zaplatit clo alespoň 25 %,“ napsal Trump.

Tato vyjádření přišla krátce poté, co Trump během státní návštěvy v Kataru veřejně zmínil, že má s Cookem „malý problém“ kvůli výstavbě továren v Indii. Ta má do roku 2026 pokrývat všechny iPhony určené pro americký trh, tedy přes 60 milionů kusů ročně. Apple spolu se svým klíčovým dodavatelem Foxconnem do indické výroby masivně investuje – jen nový závod na displeje poblíž města Čennaj má stát 1,5 miliardy dolarů.

Trumpovy výroky okamžitě otřásly trhem – akcie Applu v předobchodní fázi oslabily o 3 %. Pokud by skutečně došlo na clo, znamenalo by to pro Apple zásadní otřes výrobní strategie, která je aktuálně silně navázaná na Asii. Přesun výroby do USA by vyžadoval obrovské investice do infrastruktury a s největší pravděpodobností by dramaticky zdražil i samotné iPhony.

Jedno je ale jisté – Trump opět ukázal, že Apple a jeho globální výrobní model bude pod drobnohledem, zejména pokud se příští rok opět ujme prezidentského úřadu.