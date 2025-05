Microsoft: Apple brzdí naše plány na spuštění Xbox shopu pro iPhone

Americká technologická válka mezi Applem a Epic Games má dopad i na další technologické giganty. Společnost Microsoft ve svém právním stanovisku (amicus brief), nedávno podaném k federálnímu soudu v Severní Kalifornii, uvedla, že postupy Applu při implementaci soudního příkazu z kauzy Epic Games vs. Apple zásadně narušily její plány spustit vlastní mobilní webový obchod Xbox.

Spor mezi Applem a vývojářem populární hry Fortnite, společností Epic Games, se točí okolo tzv. anti-steering pravidel, tedy omezení, která brání vývojářům odkazovat uživatele mimo App Store pro provedení plateb. Soud nařídil Applu, aby těmto odkazům nebránil – šlo o snahu otevřít trh a umožnit konkurenci.

Apple se sice pokusil nařízení splnit, ale podle Microsoftu i samotného soudu změny nešly dostatečně daleko. Apple místo 30% provize stanovil 27% poplatek i pro platby přes externí odkazy, což podle kritiků popírá ducha soudního rozhodnutí. Soud proto v dubnu Applu nařídil upravit pravidla tak, aby odpovídala původnímu záměru. Výsledkem byl mimo jiné i návrat Fortnite do App Storu.

Microsoft: Apple nám znemožnil spustit webový obchod

V právním stanovisku ze dne 20. května společnost Microsoft uvádí, že chtěla v roce 2024 spustit vlastní mobilní Xbox online obchod, což je součást její dlouhodobé strategie vytvořená vlastní platformy pro mobilní hry. Jenže kvůli pravidlům Applu to podle Microsoftu nebylo možné.

„Apple si nadále udržuje exkluzivitu pro nákupy v aplikacích,“ uvádí Microsoft. I když soud povolil odkazy na externí weby pro platby, Apple podle něj brání jejich praktickému využití. Microsoft tvrdí, že nemohl zavést alternativní způsoby platby ani o nich uživatele informovat, čímž pro něj vznikly vyšší náklady než před samotným rozhodnutím soudu.

Obavy z návratu k původním pravidlům

Microsoft sepsal zmíněné stanovisko také kvůli obavám z toho, že se celá situace může zvrátit. Apple se proti rozhodnutí soudu odvolal a žádá o pozastavení účinnosti nových pravidel. Pokud by uspěl, mohlo by to vést k návratu starých omezení.

„Apple netvrdí, že jeho technické nebo politické změny jsou nevratné,“ argumentuje Microsoft. Zkušenosti firmy s provozem vlastních digitálních obchodů jí podle ní umožňují realisticky posoudit, že Apple může pravidla snadno změnit zpět. To je pro Microsoft zásadní – nechce investovat do vývoje Xbox obchodu, který by pak musel kvůli změně pravidel zrušit.

Spor ukazuje, jak zásadní dopad mohou mít pravidla jednoho technologického obra na celé odvětví. Microsoft, který si buduje pozici v oblasti cloudového hraní a mobilních her, se kvůli politice Applu obává vstoupit na trh. Zároveň zůstává otázkou, zda a kdy dojde k otevření mobilních platforem tak, aby se o přízeň vývojářů i zákazníků mohly férově ucházet i jiné společnosti než Apple nebo Google.

Z právního i technologického hlediska tak bude klíčové, jak soud rozhodne o dalším postupu a zda Applu skutečně zabrání ve zpátečnických krocích. Pro Microsoft i celou řadu dalších firem to bude určující precedent pro to, jak svobodně se budou moci pohybovat v ekosystému iOS.