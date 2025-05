Fortnite se vrací na iPhone! Apple ustoupil po hrozbě soudu

Po čtyřech letech je to tu znovu. Fortnite, populární battle royale hra od společnosti Epic Games, se vrací do amerického App Store pro iOS. Apple totiž oficiálně schválil její opětovné zařazení – a to vůbec poprvé od jejího odstranění v roce 2020.

Hrozba od soudu donutila Apple couvnout

Ačkoliv Apple původně návrat Fortnite odmítal, průlom nastal po zásahu soudce, který dohlíží na probíhající právní spor mezi oběma firmami. Ten totiž pohrozil, že pokud se situace nevyřeší, bude požadovat osobní účast zástupce Apple při jednání. Právě tato hrozba zřejmě vedla k tomu, že Apple ustoupil a aplikaci vrátil do nabídky.

Fortnite je nyní opět dostupný v App Store v USA. V Evropě ho lze stáhnout z alternativního Epic Games Store, který funguje na základě pravidel DMA. V ostatních regionech zatím hra v App Store chybí.

Epic obejde nákupy v aplikaci přes web

Americká verze Fortnite umožňuje hráčům nakupovat herní měnu přímo přes webové stránky Epic Games. To znamená, že Apple z těchto transakcí nedostává žádnou provizi. Ačkoli Apple původně trval na tom, že Fortnite nebude mít v App Store místo, dokud neskončí celý právní spor, nyní už se hra vrátila – a Apple se proti rozhodnutí soudu pouze odvolává.

Jde tak o další kapitolu v dlouho trvajícím sporu o pravidla App Store. Je ale jasné, že Epic slavit může – a hráči taky. Fortnite je zpět.