Sam Altman o Jonym Ivem: Steve Jobs by na něj byl sakra hrdý

Když Sam Altman oznámil, že OpenAI kupuje startup Jonyho Ivea, padla v jeho komentáři silná slova: „Steve Jobs by na něj byl sakra hrdý.“ A ať už si o tom myslíte cokoliv, pravděpodobně má pravdu. Ive si totiž znovu jde za svým vizionářským snem – a tentokrát má volné ruce, neomezený kapitál a ty nejpokročilejší nástroje dneška.

Zatímco Apple pořád hledá svou AI identitu a na Siri se práší, svět už mezitím běží na ChatGPT. Hardware tomu ale pořád chybí. Mnohé pokusy jako Humane AI Pin nebo Rabbit R1 ukázaly, že nestačí jen AI nasadit do gadgetu a doufat v zázrak. Chybí hlubší porozumění tomu, jak má technologie působit – co má uživatel cítit. A přesně to je Jonyho doména.

Pamatujete si na jeho legendární posedlost detaily? Jak maloval na film gouache barvou, aby doladil průhlednost v návrhu iMacu? Jak mluvil o „záměru“, s jakým se tvoří technologie? Tohle všechno přenáší do své nové éry – éry AI zařízení, které má být něco úplně jiného než „iPhone zabalený do nového kabátu“.

Ve spojení s OpenAI získal Ive něco, co nedostal ani u Applu – neomezený přístup k nejpokročilejší AI a možnost tvořit bez ohledu na návratnost. A to všechno s týmem designérů, který by záviděl celý Silicon Valley.

Ano, Jobs by možná skřípal zuby, že jeho dlouholetý parťák buduje budoucnost s někým jiným. Ale byl to právě Jobs, kdo vždy kladl důraz na produktovou vizi bez kompromisů. A přesně o to se teď Ive znovu snaží. Možná je to nejvíc „Jobsovská“ věc, jakou za posledních deset let někdo v tech světě udělal.