Apple má problém? OpenAI kupuje startup Jonyho Ivea za miliardy a chystá revoluci!

Spekulace ohledně jedné z nejzajímavějších akvizic posledních let jsou u konce. OpenAI totiž před pár hodinami oznámila akvizici startupu io, za kterým nestojí nikdo menší než legendární designér Jony Ive, někdejší šéf designu v Applu a duchovní otec produktů jako iPhone, iMac nebo Apple Watch. Startup se specializuje na vývoj hardwaru postaveného na umělé inteligenci – a společně s OpenAI má ambici zcela předefinovat, co vlastně znamená „používat počítač“.

Jony Ive na spolupráci s OpenAI CEO Samem Altmanem pracuje už dva roky, a podle vlastních slov cítí, že „vše, co se naučil za posledních 30 let, směřovalo právě k tomuto momentu.“ Altman zase tvrdí, že prototyp zařízení, který dostal od Ivea k testování domů, je „nejúžasnější technologický produkt, jaký svět kdy viděl.“

Co přesně novinka bude? Zatím se ví jen to, že půjde o zcela novou kategorii zařízení – spekuluje se o chytrém asistentovi bez displeje, jaké jsme už letos viděli v podobě Rabbit R1 nebo Humane AI Pin. Ani jeden z nich ale nesplnil očekávání. Právě zde se však láme chleba – Ive má být tím, kdo konečně dá AI zařízení formu, kterou budou lidé chtít používat.

Do týmu se navíc vrací známá jména z Applu – Tang Tan, Scott Cannon, Evans Hankey či Mark Newson, kteří spolu s Iveem firmu io založili. Po akvizici se přesunou pod křídla OpenAI, kde bude LoveFrom – designové studio Jonyho Ivea – zajišťovat veškerý design nejen nového zařízení, ale i samotné OpenAI.

OpenAI tak nejen že míří do hardwaru, ale přímo se chystá konkurovat Applu. A to v době, kdy je cupertinská firma často kritizována za to, že zaspala v oblasti umělé inteligence a stále hledá „nový iPhone“ – tedy zařízení, které by ji posunulo do další dekády. První plody spolupráce OpenAI a Ivea bychom měli vidět už v roce 2026.

A cena? Podle agentury Bloomberg OpenAI za startup io zaplatí 6,5 miliardy dolarů, což z něj činí největší akvizici v historii firmy. Transakce je aktuálně v rukou regulačních orgánů a dokončena má být během léta. Zdá se, že Apple může brzy čelit opravdu nečekané konkurenci – a to zevnitř vlastní designové DNA.