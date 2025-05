Seznam nasazuje do své e-mailové schránky první AI funkci. Ulehčí vám každodenní psaní

E-mail bez předmětu? Každodenní realita, se kterou se potýká desítky tisíc lidí – jen na Seznamu jich denně odešlou přes 100 000. A právě tento častý nešvar se teď rozhodla česká internetová jednička řešit elegantně – pomocí umělé inteligence. V rámci testování totiž do své e-mailové služby nasazuje novinku, která vám automaticky navrhne vhodný předmět zprávy. A to na základě toho, co jste napsali do jejího těla.

Za celou funkcí stojí velký jazykový model Seznamu, který běží výhradně na serverech v České republice a byl vyškolen s ohledem na co nejlepší porozumění češtině. Pokud tedy do těla zprávy napíšete alespoň deset slov, stačí kliknout a AI vám předmět navrhne sama – s respektem ke kontextu i českému jazyku. Už teď novinku používají zaměstnanci Seznamu a během pár týdnů se rozšíří i do běžných schránek, včetně těch Profi.

Bezpečnost a soukromí přitom zůstávají na prvním místě. Jak Seznam zdůrazňuje, AI do obsahu nijak nezasahuje, nic neukládá a hlavně se na datech uživatelů nic nového neučí. Data zůstávají tam, kde mají – na českých serverech. A co je důležité, umělá inteligence se aktivuje jen tehdy, když ji sami oslovíte. Nerozhoduje za vás, netřídí ani nemaže. Jen pomáhá – přesně tehdy, kdy o to stojíte.

A tím to zdaleka nekončí. Seznam plánuje do Emailu přidat také sumarizaci konverzací, automatické překlady cizojazyčných zpráv nebo chytřejší pravopisné korektury. Jestli se vám tedy zdá, že e-mailová schránka zaspala dobu, brzy se možná přesvědčíte o opaku. V Seznamu totiž věří, že e-mail může být opět chytrý.