Hotovo: Mapy.cz dokončily svou transformaci v Mapy.com

Transformace seznamácké mapové aplikace Mapy.cz na Mapy.com je hotová. Poté, co Seznam před pár týdny skrze svůj oficiální blog oznámil, že chce svými mapami zazářit i v zahraničí, je totiž začal postupně předělávat právě na Mapy.com s tím, že počínaje včerejškem změnil i jejich webovou doménu. Skončila tak jedna dlouhá éra, kdy lidé „vycvakávali“ do prohlížečů „Mapy.cz“, a začíná nová – ta s koncovkou .com.

Přechod z Mapy.cz na Mapy.com však není rozhodně tím nejzajímavějším, co poslední měsíce přinesly, ba právě naopak by se skoro až chtělo říci, že se jedná o naprostou drobnost, která až tak neoslní. Co však oslní, je nedávné spuštění Premium verze Mapy.com, která nejenže odemyká řadu pokročilých funkcí za 249 Kč na rok, ale konečně přináší tuto aplikaci i na Apple Watch. Pokud jste tedy jejími milovníky a zároveň majiteli Apple Watch, určitě stojí předplacení služby za zvážení.

Novinek má přitom Seznam podle všeho v rukávu poměrně dost, přičemž mnoho z nich vychází přímo z feedbacku uživatelů. Například při spuštění první verze watchOS aplikace mnoho lidí nadávalo na to, že aplikace zatím jen zobrazuje textový popis navádění k cíli namísto zobrazení přímo mapových podkladů. Vývojáři si však naštěstí vzali tuto kritiku k srdci a nedávno na X oznámili, že již na implementaci mapových podkladů pro Apple Watch pracují. Je proto jasné, že využitelnost jako taková jen a jen poroste.