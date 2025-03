Mapy.cz se mění na Mapy.com! Co to pro vás znamená?

Populární mapová aplikace Mapy.cz vstupuje do nové, světové éry. S cílem oslovit miliony uživatelů po celém světě rozšiřuje svou působnost a postupně přechází na doménu Mapy.com. Aplikace se tak stane dostupnější pro uživatele z celého světa, přičemž nadále bude zlepšovat kvalitu a uživatelský komfort, na který jsou zvyklí čeští uživatelé.

„Přechod na Mapy.com je krokem k větší srozumitelnosti pro zahraniční uživatele. Věříme ale, že přinese výhody i tuzemskému uživateli díky většímu množství sdílených dat, zkušeností a zážitků. To vše nám pomůže Mapy.com nadále vylepšovat,“ vysvětluje změnu domény David Finger, ředitel divize Email.cz a Mapy.com české internetové jedničky Seznam.cz.

Česká značka s globální vizí

Mapy.cz v Česku představují značku, která si za 25 let své existence získala silnou základnu loajálních uživatelů. Popularita služby je podpořena i komunitním přístupem, kdy uživatelé sami aktivně přispívají k vylepšení obsahu. „Bylo pro nás klíčové zachovat odkaz na původní název a zároveň umožnit, aby značka oslovila i globální publikum. Název Mapy.com představuje ideální kompromis mezi uchováním českých kořenů a srozumitelností pro mezinárodní uživatele. Použití domény .com činí značku přístupnější pro širší publikum, aniž by se ztratila vazba na původní českou identitu,“ komentuje změnu David Finger a dodává, že tento krok současně také zjednodušuje vyhledávání a rozšiřuje potenciál aplikace v zahraničí, kde se snaží konkurovat zavedeným mapovým službám. „Rozšíření aplikace do zahraničí navíc přinese výhody i českým uživatelům. Mapové podklady budou mít rozsáhlejší pokrytí a data budou přesnější,” říká David Finger.

Mapy.com rozšiřují navigaci v Evropě a přidávají další funkce

Plná navigace včetně dopravních dat je už nyní dostupná na Slovensku, v Polsku, Rakousku a Německu. Brzy pak bude k dispozici také ve Slovinsku, v Maďarsku a Itálii. Uživatelé se tak pohodlně dostanou například z Prahy do Alp nebo na Balaton. Navíc řidiči z těchto zemí pomohou získávat data o provozu v dopravě, nehodách, uzavírkách a mohou hlásit policejní hlídky.

Vylepšení se dočká také správa offline map. V brzké době Mapy.com nabídnou přehlednější výběr offline oblastí pro zahraniční regiony. Uživatel si bude moci jednoduše zvolit požadovanou oblast přímo z mapy.

Ještě letos přinesou Mapy.com v rámci prémiové verze podporu hodinek Apple Watch a zařízení s Wear OS. Funkce Stopař i navigace budou dostupné přímo v aplikaci Mapy.com na chytrých hodinkách.

Prémioví podporovatelé získají také možnost přesnějšího plánování tras díky volbě konkrétní aktivity – například běh, jízda na gravel kole, procházka s kočárkem nebo jízda na koloběžce. Nechybí ani možnost plánování pěších tras přes via ferraty.

Změna samotné domény na Mapy.com nebude mít žádný vliv na fungování aplikace. „Bude se jednat o minimální úpravu, kterou běžný uživatel možná ani nepozná. Jde především o to, aby aplikace byla více pochopitelná a dostupná pro zahraniční trhy,” upřesňuje David Finger.

„Děkujeme všem podporovatelům, že se stali součástí této vzrušující cesty. Díky nim můžeme Mapy neustále posouvat dál a přidávat skvělé funkce, které se stanou nepostradatelným společníkem na jejich cestách,“ říká David Finger.