Nejlepší pánské Garmin hodinky a pro jaké vaše použití se hodí?

Komerční sdělení: Když se podíváte na nabídku chytrých hodinek Garmin, můžete být stejně překvapení jako zmatení. Společnost má mnoho produktových řad, které jsou také obvykle specificky zaměřené, najdete ale mezi nimi i univerzály vhodné pro všechny. Tento seznam vám ukáže ty nejlepší pánské Garmin hodinky a řekne, pro jaké vaše použití se hodí.

Garmin Fenix 8 – 51 mm

Právě řada Fenix je u Garminu tou nejoblíbenější. 8. generace byla představena loni v létě a jedná se o všestranné chytré hodinky, které nabídnou všechno, co můžete pro trackování svého zdraví a aktivit vlastně potřebovat. Nemají kompromisy a společnost do nich dává to nejlepší ve spojení s nejnovějšími technologiemi. Najdete tu tedy nejen možnost telefonování, ale hodinky můžete ovládat i hlasem. Mají i zvýšenou voděodolnost, nejnovější snímače, indukční tlačítka, svítilnu a podrobné topografické mapy. Velikost pouzdra je 51mm, jeho váha s titanovými doplňky 92 g, dotykový AMOLED displej je o velikosti 1,4“, je krytý safírem a samozřejmě tu nechybí Always On. Výdrž je až 29 dní, s GPS až 84 hodin. Za cenu 30 090 Kč dostanete v balení ještě dva náhradní řemeny. Pořídit si je můžete tady.

Ne nadarmo je řada Fénix tak oblíbenou. Nabídne ikonický design a komplexní výbavu, kterou ocení všichni dobrodruzi. Jsou to především outdoorové hodinky, kdy mohou být třeba na běh zbytečně robustní.

Garmin Forerunner 970

Právě řada Forerunner je zaměřena na všechny běžce, a model Garmin Forerunner 970 je tím nejnovějším a nejvybavenějším modelem. Jsou to vlastně Fenix 8 bez zvýšené voděodolnosti a indukčních tlačítek s odlehčeným pouzdrem o váze 56 g. Může za to ale i jejich menší 47mm pouzdro. Displej je pak také dotykový AMOLED 1,4“ se safírem a AOD. Výdrž je až 15 dní, s GPS až 26 hodin. I tady najdete svítilnu, i tady jsou přítomny mapy, stejně jako telefonní a hlasové funkce. K tomu tu najdete plnou výbavu měření metrik spojených s během, takže třeba i novinky jako je ekonomika běhu nebo běžecká tolerance. Cena hodinek je 18 790 Kč a předobjednáte je tady.

Pokud je běh vaším životním stylem a chcete mít na svém zápěstí to od Garminu nejlepší, není vlastně nad čím váhat. Jsou to totiž ty nejpokročilejší běžecké hodinky společnosti, které přejímají mnoho možností z vyšších modelů.

Garmin Forerunner 965

Nepotřebujete-li však to nejnovější, může pro vás být zajímavou alternativou model Forerunner 965, který díky příchodu nástupce zásadně zlevnil. Seženete jej totiž už za 12 890 Kč. Jeho pouzdro má průměr 47,1 mm, váha je 53 g, dotykový AMOLED displej je pořád o velikosti 1,4“. Oproti novějšímu modelu nemá výhodu jen v ceně, ale také výdrži, která je až 23 dní, respektive až 31 hodin s GPS. S ohledem na trénink tu najdete prakticky vše, i proto je Garmin označuje slovy „vhodné pro vrcholový trénink“. Máte-li o ně zájem, koupit je můžete tady.

Chcete-li to nejlepší ale ne nutně nejdražší, mohou být pro vás Garmin Forerunner 965 skvělou volbou. Do teď to totiž byly ty nejlepší běžecké hodinky, které se svou výbavou mohou vyplatit i více jak jiná novinka v podobě modelu Forerunner 570.

Garmin Venu 3

Garmin Venu 3. generace byly u společnosti vůbec ty první, které disponovaly reproduktorem, se kterým můžete vyřizovat telefonní hovory přímo ze svého zápěstí. Mají 45mm polymerové pouzdro vyztužené vlákny s lunetou z nerezové oceli, kdy je jejich váha 46 g. Dotykový displej je 1,4“ technologie AMOLED, kterému nechybí Always On. Standardní výdrž hodinek je až dva týdny (až 26 hodin s GPS) a nabídnou vám více jak 30 sportovních funkcí s animovanými tréninky i s trenérem Garmin. Jejich cena je 9 790 Kč a koupíte je zde.

Jsou elegantní a bez zbytečných designových výstřelků, zároveň se hodí na každý sport. Protože se pak jedná o univerzální chytré hodinky, využijete je vlastně 24/7 – ve dne, v noci, na sport i do práce a společnosti.

Garmin MARQ 2 Adventurer (+ hrudní pás HRM Pro Plus)

Toto jsou skutečně luxusní chytré hodinky, které obsahují prémiové hodinářské materiály i unikátní zpracování, nadčasový vzhled, odolnost a dlouhou výdrž. Mají 46mm pouzdro z titanu třídy 5, dotykový AMOLED displej o velikosti 1,2“ je pak kryt vypouklým safírovým sklem. Váha je 92 g, výdrž až 16 dní nebo až 42 hodin s GPS. Jsou ultimátní výbavou každého dobrodruha, čemuž odpovídají i jejich funkce jako Outdoors Maps+, ClimbPro, NextFork, aklimatizace, expedice, najdete tu navigační funkce, lyžařské mapy nebo golfová hřiště. Vzhledem ke zpracování a výbavě je cena hodinek 53 990 Kč, dostanete k nim ale i náhradní řemen a hrudní pás HRM Pro Plus. Koupíte je tady.