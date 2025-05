Huawei vypálil Applu rybník! Jeho ohebný notebook je přesně tím, co chceme od budoucího MacBooku

Huawei odhalil MateBook Fold, skládací notebook s 18″ displejem. Designem připomíná chystaný skládací iPad, který Apple údajně představí kolem roku 2027. Je sice pravda, že inspirace u Apple produktů se mu nedá upřít, ale to je ve výsledku jedno. Čínský gigant totiž dokázal to, co bychom čekali a bezesporu i chtěli i od Apple.

Skládací displej, elegantní tělo

MateBook Fold disponuje 13palcovým tělem, které se po rozložení promění v 18palcový OLED displej s rozlišením 3,3K a maximálním jasem 1600 nitů. Speciální pant typu „kapka vody“ umožňuje zařízení otevřít naplocho nebo do různých úhlů – včetně režimu tabletu na šířku, na výšku, nebo jako klasický notebook se dvěma obrazovkami.

Zařízení má jak oddělenou klávesnici, tak i virtuální verzi, kterou lze aktivovat položením osmi prstů na displej. Tuto klávesnici lze používat v různých polohách, například když je MateBook složený nebo otevřený v režimu notebooku.

Technické detaily a cena

MateBook Fold váží zhruba 2,5 kg a v otevřeném stavu je tenký 7,3 mm, ve složeném pak 14,9 mm. I když tak není tak tenký jako nový 13″ iPad Pro, stále působí velmi elegantně – zejména při pohledu na plně otevřený displej.

Cena startuje na 23 999 jüanech (cca 3 330 USD, tedy u nás skoro 80 000 Kč) a zařízení je aktuálně dostupné pouze v Číně. Ve Spojených státech ani jinde se oficiálně neprodává.

A co Apple?

Apple údajně pracuje na vlastním skládacím zařízení s podobným konceptem. Zdroje hovoří o 18palcovém displeji, který by měl dorazit kolem roku 2027. Není však jasné, zda půjde o iPad, MacBook nebo zcela novou kategorii. Více se dozvíte v našem přehledu spekulací o skládacím iPadu.