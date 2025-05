První ohebný iPhone dorazí s otvorem v displeji! A nejen to

O prvním skládacím iPhone od Applu se šušká už pěkně dlouho. A nyní je zde další nálož informací, a to od čínského leakera Digital Chat Station, který je znám svou přesností. Podle něj Apple aktuálně testuje prototyp iPhone s průstřelem pro selfie kameru na vnějším displeji a kamerou pod displejem na vnitřní straně.

Podle úniku bude mít „jablečná skládačka“ vnitřní displej s poměrem stran 14.1:1 a kamerou ukrytou pod obrazovkou. Vnější displej s poměrem 14.6:1 pak má mít průstřel, což je řešení, které dnes výrobci skládaček tradičně používají. Leaker rovněž tvrdí, že model neobdrží Face ID, nýbrž dostane Touch ID do vypínacího tlačítka, tedy podobně jako iPady kromě řady Pro.

Podle Minga-Chi Kua bude zařízení disponovat 7,8palcovým vnitřním displejem bez viditelného záhybu a 5,5palcovou vnější obrazovkou. Zadní strana má patřit duálnímu fotoaparátu. Kuo dále uvádí, že Apple o konečné hardwarové specifikaci rozhodne nejpozději do poloviny letošního roku, přičemž výroba má začít na konci roku 2026. Podle analytika Jeffa Pua už ale zařízení vstoupilo do fáze NPI (New Product Introduction) ve Foxconnu. Čili do fáze, kdy se ladí detaily výroby a většina parametrů je již hotová. Tak či onak, vše nasvědčuje tomu, že se skládacího iPhonu skutečně příští rok dočkáme. Cena ještě není jasná. Většina zdrojů se ale shoduje, že cenovka prvního skládacího iPhonu se pohybovat mezi 2000 a 2300 dolary.