Unikl krycí název chystaného výročního iPhone pro rok 2027!

Je tomu sice skoro až k nevíře, ale o chystaném výročním iPhone, který Apple údajně vyvíjí pro rok 2027 coby oslavu 20. výročí představení jeho prvního telefonu, je v posledních týdnech slyšet snad ještě víc než o iPhonech, které se chystají na letošní podzim, potažmo na rok 2026. Vzhledem k tomu, jaké unikátnosti leakeři novince předpovídají, se však tomuto faktu vlastně ani nelze příliš divit. Vždyť výroční model má být v mnoha směrech naprostým unikátem, který tu doposud nebyl. Počítá se u něj třeba s displejem bez jakéhokoliv rámečku či celoskleněným (vnějším) tělem. A nyní díky reportérovi Marku Gurmanovi z Bloombergu už víme i to, pod jakým krycím názvem Apple telefon vyvíjí.

Podle Gurmanových zdrojů je telefon vyvíjen konkrétně pod kódovým názvem „glasswing“, v překladu pak skleněné křídlo. Vysvětlení tohoto názvu je pak dle Gurmana naprosto jednoduché, jelikož odráží kombinaci bezrámečkového displeje a nového typu designu s určitými zaobleními po krajích. Poměrně zajímavé je pak to, že se má jednat o konstrukčně velmi složité zařízení, kvůli čemuž má Apple už nyní počítat s tím, že jej nechá vyrobit v Číně. A to i přesto, že v posledních měsících řeší svět prakticky dnes a denně celní politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa, která by mohla v krajním případě Apple skrz dovoz jeho produktů do USA zásadně ovlivnit. Kalifornský gigant ale zřejmě ví, že právě v Číně jsou pro jeho vizi nejkvalifikovanější továrny a dělníci a proto je ochoten toto riziko podstoupit.