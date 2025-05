ChatGPT dokázal odhalit rakovinu krve!

AI chatboty do jisté míry změnily naše životy. Velice rychle a efektivně dokážeme najít odpověď téměř na cokoli, ačkoli ani tato technologie není bezchybná. Možná i vy jste v nedávné době necítili nejlépe a třeba jste zkusili své symptomy zadat ChatuGPT. Přesně to udělala také Marly Garneiterová, která zažívala náhlé noční pocení a svědění kůže. Ačkoli tyto symptomy, a to poměrně logicky, připisovala úzkostem po smrti jejího otce, popsala své problémy právě ChatuGPT. K jejímu zděšení jí chatbot sdělil, že by mohla mít rakovinu krve.

Lékaři jí zprvu nevěřily. Když se ale její stav v horizontu několika měsíců horšil, testy odhalily, že trpí Hodgkinovým lymfomem. Ten ChatGPT předpověděl jako první. Podobný příběh má i Lauren Bannonová, která trpěla prudkým hubnutím a bolestmi kloubů. Lékaři tvrdili, že jde o revmatoidní artritidu, i když testy tuto diagnózu vylučovaly. ChatGPT ovšem naznačil, že by mohlo jít o Hashimotovu chorobu. Další vyšetření odhalily, že žena trpí rakovinou štítné žlázy. Nyní je tedy přesvědčena o tom, že jí AI zachránila život. Umělá inteligence rozhodně lékaře nenahradí. Při střídmém používání al může být cenným pomocníkem a včas varovat.