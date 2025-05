ChatGPT je opět chytřejší! Přichází model GPT-4.1

OpenAI přichází s další novinkou ohledně svého ChatGPT. Společnost včera oficiálně přišla se svým nejnovějším modelem GPT-4.1, čímž přináší významný upgrade pro předplatitele tarifů Plus, Pro a Team. Společnost oznámila tuto novinku na sociální síti X a zdůraznila, že nový model vyniká zejména ve zpracování instrukcí a programovacích úlohách. Zákazníci z řad firem a školských institucí s tarify Enterprise a Education se GPT-4.1 dočkají verze 4.1 během několika týdnů.

Vedle prémiového přístupu OpenAI oznámilo i změny pro běžné uživatele. Model GPT-4o mini bude nahrazen novým GPT-4.1 mini jako výchozí volba pro všechny, a to včetně uživatelů bez předplatného. To tak znamená to, že i ChatGPT zdarma teď běží na novějším a chytřejším modelu. Zásadní výhodou GPT-4.1 je rozšířené okno kontextu. A to až na jeden milion tokenů, což mnohonásobně převyšuje původní limit 128 tisíc tokenů u GPT-4o. To umožňuje lepší práci s dlouhými dokumenty, komplexními požadavky i multimediálními vstupy. OpenAI uvádí, že model je také rychlejší a lépe optimalizovaný pro každodenní programování, a to i ve srovnání s jejich nejnovějšími modely zaměřenými na reasoning úlohy. Nasazení GPT-4.1 přichází několik týdnů po jeho zpřístupnění vývojářům a model podle OpenAI prošel klasickými bezpečnostními testy před nasazením pro veřejnost.