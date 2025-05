Na tohle jsme skutečně čekali: Garmin Forerunner 570 a Forerunner 970 jsou nové běžecké hodinky 

Komerční sdělení: Garmin od začátku roku 2025 chrlí na trh jeden nový model svých chytrých hodinek za druhým, na ty určené vyloženě pro běžce ale tak nějak zapomínal. Tedy do teď, protože Forerunner 570 je zajímavá střední třída a Forerunner 970 pak to nejlepší, co pro svůj běh potřebujete.

Garmin Forerunner 570 zahrnují pokročilé běžecké metriky, jako je stav tréninku, běžecký výkon a dynamika běhu na základě měření na zápěstí, akutní zátěž, tréninkový efekt, výkonnostní stav, VO2 max a další. Každé ráno si na nich mohou sportovci prohlédnout skóre své tréninkové připravenosti na základě kvality spánku, regenerace a tréninkové zátěže, aby věděli, zda je vhodný den pro tvrdý trénink, nebo pro odpočinek. Je tu ale i nová funkce Večerní zpráva, která vám pomůže s přípravou na další den.

Pouzdro je o velikosti 42 nebo 47 mm, přičemž dotykový AMOLED displej s funkcí Always On je o rozměru 1,2 nebo 1,4 palce. Výdrž menšího modelu je až 10 dní, toho většího až 11 dní (při GPS aktivitě až 18 hodin). Hodinky mají hliníkovou lunetu, poloprůhledný řemen a nabízejí i podporu pro telefonní hovory a hlasového asistenta. Garmin Forerunner 570 vás nehledě na velikost a barvu vyjdou na 13 790 Kč.

Garmin Forerunner 570 předobjednáte zde

Garmin Forerunner 970

Je to to nejvíc, co můžete od běžeckých hodinek chtít. Jedná se o přímého nástupce modelu Garmin Forerunner 965, který je ale zásadně vylepšený. Ať už běháte po městských ulicích nebo po lesních stezkách, Forerunner 970 obsahují vestavěné barevné mapy, po čemž sportovci dlouho volali. Stejně jako po svítilně, která je v outdoorových hodinkách společnosti tolik oblíbená. Poprvé je tedy i v běžecké řadě. K tomu i tady najdete telefonní a hlasové funkce.

Velikost je jen jedna, a to 47mm. Luneta je titanová, sklo displeje kryje safír. Dotykový AMOLED displej s funkcí Always On je o rozměru 1,4 palce, výdrž je až 15 dní a až 23 hodin s GPS. Pro běžce jsou tu unikátní funkce, jako třeba ekonomika běhu, běžecká tolerance a třeba také ztráta rychlosti při kroku. Protože mají hodinky nový snímač Elevate 5, podporují i EKG. Tato běžecká špička od Garminu vás vyjde na 18 790 Kč.

Garmin Forerunner 970 předobjednáte zde