tvOS 18.5 přinesl na Apple TV skvělou novinku!

Apple v nové aktualizaci tvOS 18.5 přidal jednu funkci, která sice není na první pohled vidět, ale může zásadně zlepšit kvalitu domácího kina. Nová verze systému totiž zavádí podporu pro synchronizaci audia u prostorového zvuku Dolby Atmos, což řeší jeden z dlouhodobých problémů některých uživatelů Apple TV.

O co přesně jde?

Pokud jste někdy při sledování filmu nebo seriálu měli pocit, že obraz a zvuk nejsou úplně ve správném souladu, nejste sami. I drobný posun zvuku u prostorového ozvučení může narušit zážitek – obzvlášť u systémů, které využívají bezdrátové připojení přes AirPlay nebo kombinaci více reproduktorů.

tvOS 18.5 zavádí nový synchronizační mechanismus určený přímo pro Dolby Atmos. Ten dokáže automaticky sladit zvukový výstup s obrazem tak, aby i vícekanálové ozvučení dorazilo přesně ve správný okamžik. Funkce funguje při přehrávání obsahu s Dolby Atmos na kompatibilních zařízeních, jako je Apple TV 4K v kombinaci s HomePod nebo s audio výstupem do systémů podporujících AirPlay 2.

Vylepšení, které uslyšíte

Apple v poznámkách k aktualizaci uvádí, že nová verze „zlepšuje synchronizaci prostorového zvuku při připojení přes bezdrátový systém“. To by mělo znamenat plynulejší zvukový zážitek bez slyšitelného zpoždění – a to jak u filmů, tak třeba u her nebo živých přenosů. Zapnutí této funkce můžete docílit v Nastavení > Video a Audio > Bezdrátová synchronizace zvuku.

Přestože nejde o změnu, která by byla na první pohled vidět, pro náročnější posluchače může znamenat výrazný rozdíl v kvalitě poslechu. A pokud doma používáte kombinaci Apple TV a bezdrátových reproduktorů, rozhodně se vyplatí aktualizovat.