Max se vrací zpět k názvu HBO Max

Říká se, že co funguje, nemá se měnit. A jak se zdá, přesně tohoto hesla se nyní hodlají držet ve Warner Bros. Discovery, tedy provozovateli stehovací služby Max, respektive HBO Max. Dva roky po rebrandingu streamovací platformy HBO Max na jednodušší „Max“ totiž před pár hodinami společnost oznámila, že se letos v létě vrací zpět ke starému dobrému názvu HBO Max.

Důvod tohoto návratu je prostý. Značka HBO má mezi diváky stále ohromnou sílu a asociace s kvalitním obsahem, kterou nelze nahradit generickým názvem typu „Max“. V blogovém příspěvku firma otevřeně přiznává, že tah s odstraněním slavného jména nevyšel a že právě HBO představuje synonymum pro konzistentně špičkový obsah, což je přesně to, na co se chce firma do budoucna zaměřit. Zároveň dodává, že dnešní diváci nehledají nutně víc obsahu, ale chtějí lepší obsah. A zatímco jiné platformy se ženou za kvantitou, HBO Max chce nabídnout vyprofilovanou nabídku pro dospělé i rodiny, která bude stavět na silném základu originální tvorby.

CEO streamovací divize WBD JB Perrette navíc přiznal, že záměr spojit HBO a Discovery do jedné univerzální služby pro všechny nebyl krok správným směrem. Nový (respektive staronový) směr tak podle něj představuje návrat ke kořenům a k tomu, co zákazníci od značky HBO skutečně očekávají. S trochou nadsázky se přitom dá říci, že návrat starého názvu HBO Max byl v posledních týdnech docela ve hře. WBD totiž nedávno oznámilo, že mění podbarvení loga Max z modré a fialové zpět na černou, která byla právě pro HBO ikonická.