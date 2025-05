Apple začal v Praze sbírat nové snímky pro Apple Maps! Víme, jak dlouho tam bude

Nejen Google si pro letošek naplánoval v Česku sběr dat pro své mapové podklady. Konkrétně do hlavního města Prahy totiž míří i sběrači dat pro Apple Maps a to navíc v poměrně zajímavém formátu. Nebudou totiž jezdit ve speciálních vozech, ale Prahu si projdou hezky pěšky se speciálními batohy na zádech. Mapování je konkrétně naplánováno na 13. květen až 9. červenec s tím, že takto získaná data budou následně využita například pro Look Around, tedy jablečnou obdobu Google Street View.

„Společnost Apple provádí pozemní snímkování s vozidly po celém světě a sbírá data za účelem vylepšení služeb Apple Maps a Look Around. Některá z těchto míst můžeme pravidelně navštěvovat a obnovovat jejich data, aby mapy zůstávaly vysoce kvalitní a aktuální. Apple také provádí snímkování s přenosnými systémy na vybraných pěších zónách (například v některých ulicích v Praze se zákazem vjezdu). Některá pěší snímkování využívají systém v batohu. Tato data lze přímo použít v Apple Maps, například ve službě Look Around. Jiná pěší snímkování využívají ke shromažďování snímků pro vylepšování map iPady, iPhony nebo jiná zařízení. Tato pěší snímkování nám umožňují vylepšovat a aktualizovat Apple Maps v oblastech, kam se vozidla nedostanou, a to při zachování stejné ochrany soukromí jako v případě vozidel Apple Maps.,“ píše konkrétně na svém webu.

Pokud se tedy v nadcházejících týdnech v ulicích hlavního města České republiky setkáte s člověkem, který bude mít na zádech zvláštní batoh s kamerami a senzory, bude se velmi pravděpodobně jednat o sběrače dat právě pro Apple Maps. Potkat jej přitom nejspíš půjde zejména v neprůjezdných uličkách, jelikož pěší sběrači se speciálními batohy jsou pro letošek jediným zdrojem dat pro aktualizaci Apple Maps v Praze. Vozy se senzory a kamerami zde tedy k vidění nebudou.