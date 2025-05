Tato vylepšení přinese Bluetooth 6.1 na iPhone

Bluetooth 6.1 zlepší ochranu soukromí, prodlouží výdrž baterie a pomůže s přesnější detekcí sledovacích zařízení. iPhone tak získá lepší obranu a efektivnější provoz.

Nový standard Bluetooth 6.1 byl oficiálně schválen a přináší několik vylepšení, která ocení hlavně uživatelé Apple zařízení. I když jde spíš o evoluční posun než o revoluci, změny budou v praxi znatelné. Především se můžete těšit na lepší a hlubší ochranu soukromí a větší úsporu energie.

Co nového čekat u iPhone?

Jedním z hlavních přínosů je dokonalejší schopnost rozpoznávat pokusy o sledování. Díky přesnějšímu určování směru signálu dokáže iPhone efektivněji vyhodnotit, zda se v blízkosti nachází cizí Bluetooth tracker, například AirTag, který uživateli nepatří.

To umožní rychlejší a přesnější upozornění na možné sledování. Apple už podobnou funkci nabízí, ale nová verze Bluetooth ji výrazně zpřesní a zvýší její spolehlivost. Nebudete se tak bát, že vás někdo cizí neoprávněně sleduje.

Lepší výdrž a méně spotřeby

Bluetooth 6.1 přináší i režim s nižší spotřebou energie v době nečinnosti. U zařízení jako jsou iPhone, Apple Watch nebo iPad to znamená, že mohou zůstat připojená déle, aniž by se to zásadně projevilo na stavu baterie. Při běžném používání jde o praktické vylepšení, které ocení většina uživatelů, protože třeba takové Apple Watch jsou s iPhone neustále propojené.

Přesné datum, kdy Apple novou verzi Bluetooth nasadí, zatím neznáme. Je ale pravděpodobné, že se podpora objeví s novými modely zařízení jako jsou například iPhone 17 nebo Apple Watch Series 11, které budou k dispozici už letos na podzim.