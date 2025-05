Bluetooth 6.1 je tady: přináší vylepšenou ochranu soukromí a delší výdrž baterie

Bluetooth technologie se opět posouvá kupředu. Bluetooth Special Interest Group (SIG), tedy organizace, která standard Bluetooth vyvíjí, dnes oficiálně představila specifikaci Bluetooth 6.1. Jde o první update v rámci nově nastaveného pololetního cyklu aktualizací, který má zajistit rychlejší inovace a průběžné zlepšování bezdrátové komunikace mezi zařízeními. A i když se to může zdát jako zpráva pro geeky, tentokrát by měla zbystřit i většina běžných uživatelů – zejména těch, kteří používají iPhone.

Ochrana soukromí a delší výdrž baterie

Hlavní novinkou Bluetooth 6.1 je technologie zvaná Randomized Resolvable Private Address (RPA). Přeloženo do běžné řeči: zařízení se budou vůči okolí „tvářit“ pokaždé jinak a navíc naprosto nepředvídatelně. To zásadně komplikuje jakýkoli pokus o sledování Bluetooth zařízení například v nákupních centrech nebo na letištích. Zatímco dosavadní systémy měnily Bluetooth adresu v předem známých intervalech, novinka náhodně mění čas, kdy k tomu dojde. Navíc se o to nově stará přímo řídící jednotka (například váš iPhone), a nikoli samotné příslušenství. Výsledek? Lepší ochrana soukromí a delší výdrž baterie například u sluchátek nebo trackerů jako AirTag.

Co to znamená pro iPhone?

Bluetooth 6.0, který vyšel v září 2024, přinesl funkce jako Channel Sounding – schopnost lokalizovat zařízení s přesností na centimetry. V praxi to znamená vylepšenou funkci Precision Finding, kterou známe například z AirTagů. Zároveň s tím došlo ke snížení latence a zrychlení skenování zařízení v okolí. Bluetooth 6.1 na to navazuje a přidává právě důraz na bezpečnost a úsporu energie – dvě oblasti, které Apple dlouhodobě preferuje. I když Apple zatím oficiálně nic neoznámil, dá se s velkou pravděpodobností předpokládat, že letošní iPhone 17, který dorazí tradičně v září, bude podporovat minimálně Bluetooth 6.0 a velmi pravděpodobně i 6.1. To by v kombinaci s novým čipem a vylepšenou umělou inteligencí Applu mohlo přinést reálné změny ve fungování AirPods, AirTagů i chytrých hodinek Apple Watch.

Díky novému půlročnímu aktualizačnímu cyklu bychom se koncem letošního roku měli dočkat už Bluetooth 6.2. Ten by měl nabídnout další vylepšení související s lokalizací, bezpečností a snad i rychlostí připojení.

Bluetooth se tak i v roce 2025 potvrzuje jako základní kámen bezdrátového světa, ve kterém Apple hraje jednu z hlavních rolí. A i když změny v názvosloví verzí nemusí běžného uživatele na první pohled nadchnout, důsledky těchto změn ve vašem každodenním používání zařízení budou více než patrné.