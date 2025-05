Přizpůsobte si soukromí na uzamčené obrazovce vašeho iPhone na maximum

Váš iPhone může vypadat bezpečně, ale informace na uzamčené obrazovce mohou být snadno dostupné i těm, kdo k vašemu zařízení nemají mít přístup. Zjistěte, jak si nastavit soukromí tak, aby citlivé údaje zůstaly skutečně soukromé.

I když váš iPhone standardně chrání citlivé informace kódem, notifikace a funkce dostupné na uzamčené obrazovce mohou někteří nepovolaní uživatelé zneužít k nežádoucímu prozrazení vašich soukromých záležitostí. Naštěstí operační systém iOS nabízí pokročilé možnosti přizpůsobení uzamčené obrazovky, které vám pomohou tato rizika minimalizovat.

Jak přizpůsobit přístup k datům z uzamčené obrazovky iPhonu

Pokud vám záleží na ochraně soukromí, je dobré se podívat, co všechno váš iPhone umožňuje omezit a upravit. Dobře nastavená uzamčená obrazovka může zabránit nejen trapným situacím, ale i vážnějším únikům dat.

Jak na to – postup krok za krokem:

Na svém iPhonu spusťte aplikaci Nastavení.

Přejděte do sekce Face ID a kód (nebo Touch ID a kód, podle modelu zařízení).

Zadejte svůj přístupový kód.

Nyní zamiřte do sekce Povolit přístup při uzamčení. Zobrazí se seznam funkcí, které jsou dostupné na zamčené obrazovce – například Zobrazit oznámení, Ovládací centrum, Odpověď zprávou, Wallet, Siri a další.Pro každou položku zkontrolujte, zda má být přístupná, a přepínačem ji podle potřeby aktivujte nebo deaktivujte.Po provedení změn můžete nastavení jednoduše opustit – úpravy se ukládají automaticky.

Soukromí začíná u drobností – a uzamčená obrazovka je jedním z míst, kde se často zapomíná na možná rizika. Věnujte několik minut nastavení iPhonu a zajistěte si, že to, co má zůstat mezi vámi a vaším telefonem, tam skutečně i zůstane. Vaše osobní data si to zaslouží.