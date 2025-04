Podívejte se, jak dopadl iPhone Luky Dončiće po šokujícím přestupu do Lakers

Rozbít si v návalu emocí iPhone rozhodně nechcete. Občas se však můžete dostat do situace, kdy zkrátka neudržíte nervy na uzdě a právě iPhone tento váš zkrat odnese. Krásným příkladem je příběh hvězdného basketbalisty Luky Dončiće, který byl nedávno vytradován z Dallasu do Los Angeles Lakers. Právě tento přestup totiž jeho iPhone nepěkně odnesl.

Luka Dončić si přestup do Los Angeles Lakers rozhodně nepřál. Podle informací renomovaného novináře Marca Steina o výměnu nežádal a vše se odehrálo bez jeho vědomí. K samotnému přestupu došlo 1. února 2025 a pro Dončiće šlo o naprostý šok – o výměně se totiž dozvěděl při sledování filmu a celá situace ho natolik zasáhla, že v návalu emocí zahodil svůj iPhone. V následném rozhovoru přiznal, že se mu doslova „zlomilo srdce“, protože měl v plánu strávit celou svou kariéru v Dallasu. V rozhovoru pro ESPN pak ukázal, jak jeho iPhone po zahození dopadl. Pokud si však myslíte, že jej již stihl vyměnit za nový, jste na omylu – Doncic totiž svůj poškozený iPhone stále používá a to prostě jen proto, že telefon stále funguje.

Luka Doncic tells @malika_andrews about throwing his phone and breaking it when he found out he got traded to the Lakers 😳

„My heart was broken honestly.“ 💔 pic.twitter.com/rfsIGlOaBC

