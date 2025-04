Proměňte průměrnou fotku v kinematografický skvost díky této funkci v Google Fotkách

Statické fotografie mohou být krásné, ale co když jim dodáte pohyb, hloubku a špetku filmové magie? Funkce Cinematic Photo v Google Fotkách promění obyčejné snímky ve vizuálně působivé 3D zážitky. A nejlepší na tom je, že si nyní můžete sami vybrat, které fotografie touto proměnou projdou. Níže najdete přehledný návod, jak na to – jednoduše, krok za krokem.

Co je Cinematic Photo?

Cinematic Photo využívá umělou inteligenci a strojové učení ke generování dynamických 3D efektů. Výsledkem je plynulý pohyb kamery v rámci statického obrázku, který vytváří dojem prostoru a hloubky – jako by byl záběr vystřižený z filmu.

Postup: Jak vytvořit Cinematic Photo v aplikaci Fotky Google

Každá fotografie vypráví příběh, ale některé si zaslouží víc než jen zůstat statickými obrázky v galerii. Co kdybyste jim mohli vdechnout nový život? Díky funkci Cinematic Photo v Google Fotkách to dnes není žádné sci-fi. Tato chytrá funkce využívá umělou inteligenci k tomu, aby vaše snímky dostaly prostor, hloubku a jemný pohyb – jako by byly součástí filmového záběru. A zatímco dříve vybírala fotografie automaticky sama aplikace, nyní máte otěže v rukou vy. V několika jednoduchých krocích si můžete sami zvolit, které momenty proměníte ve vizuálně působivé 3D animace, jež zaujmou na první pohled a zanechají dojem.

Spusťte aplikaci Fotky Google.

Vyhledejte nebo vyberte požadovanou fotku.

Na spodní liště klepněte na Upravit.

Zvolte Vytvořit.

Klepněte na Filmová fotka.

Po dokončení klepněte na Uložit.

Cinematic Photo není jen efektní vizuál – je to i způsob, jak vyprávět příběh. Zkuste vybrat fotografie s emocemi, výraznými liniemi nebo perspektivou. Výsledek bude mnohem působivější a osobitější.