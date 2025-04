Nechte si na iPhonu zobrazit výpis nainstalovaných aplikací v abecedním pořadí

Máte na svém iPhonu desítky, možná i stovky aplikací a hledáte rychlý způsob, jak se v nich zorientovat? Tradiční zobrazení v Knihovně aplikací vám nevyhovuje a raději byste měli přehledný abecední seznam? Ukážeme vám jednoduchý trik, jak toho docílit během několika sekund.

Knihovna aplikací na iPhonu je skvělý nástroj, který automaticky třídí vaše aplikace do složek. Nicméně, pokud hledáte konkrétní aplikaci a nepamatujete si, ve které složce se nachází, může být její nalezení zdlouhavé. Naštěstí existuje snadný způsob, jak si zobrazit abecední seznam všech nainstalovaných aplikací a rychle tak najít to, co hledáte.

Zobrazení aplikací v abecedním pořadí usnadňuje a urychluje vyhledávání konkrétních aplikací, zejména pokud jich máte nainstalovaných velké množství. Abecední seznam je přehledný a intuitivní, což oceníte zejména v situacích, kdy potřebujete rychle spustit určitou aplikaci.

Jak na iPhonu zobrazit abecední seznam aplikací

Pokud si na vašem iPhonu chcete nechat zobrazit seznam aplikací, seřazených podle abecedy, postupujte podle následujícího návodu.

Otevřete Knihovnu aplikací: Přejeďte prstem doleva po poslední stránce plochy, dokud se nedostanete do Knihovny aplikací.

Přejeďte prstem doleva po poslední stránce plochy, dokud se nedostanete do Knihovny aplikací. Klepněte na vyhledávací pole: V horní části obrazovky uvidíte vyhledávací pole. Klepněte na něj.

V horní části obrazovky uvidíte vyhledávací pole. Klepněte na něj. Zobrazí se abecední seznam: Jakmile klepnete na vyhledávací pole, automaticky se zobrazí abecední seznam všech vašich nainstalovaných aplikací.

Jakmile klepnete na vyhledávací pole, automaticky se zobrazí abecední seznam všech vašich nainstalovaných aplikací. Vyhledávání: Nyní můžete procházet seznam a klepnout na aplikaci, kterou chcete spustit, nebo pokračovat v psaní do vyhledávacího pole pro rychlejší vyhledání.

Fotogalerie knihovna_aplikaci_seznam1 knihovna_aplikaci_seznam2 knihovna_aplikaci_seznam3 iPhone Knihovna aplikaci zobrazeni v seznamu 1 iPhone Knihovna aplikaci zobrazeni v seznamu 2 iPhone Knihovna aplikaci zobrazeni v seznamu 3 Vstoupit do galerie

Tento jednoduchý trik vám usnadní orientaci v množství aplikací na vašem iPhonu. Abecední seznam je praktický a efektivní způsob, jak rychle najít a spustit požadovanou aplikaci. Vyzkoušejte si tento postup a uvidíte, jak vám usnadní každodenní používání vašeho iPhonu.