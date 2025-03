Jak Bill Gates koupil knihu za 30 000 000$ a udělal z ní spořiče obrazovky pro Windows 95

Bill Gates je ten typ miliardáře, který ze svého soukromého tryskáče vystoupí s igelitkou v ruce a na zápěstí má hodinky za 100€. Přesto jsou věci, za které Bill Gates utratil nemyslitelné částky pěnez. Jednou z nich je Codex Leicester. Jedná se o cenný rukopis napsaný samotným Leonardem Da Vinci, který si Bill Gates pořídil v roce 1994 v New Yorku za 30 820 500$, což je evkvivalet dnešních zhruba 55 milionů dolarů. Tato jediná kniha tedy Billa Gatese stála přes miliardu korun. Do dnes je v soukromé sbírce pana Gatese, ovšem aby k němu měla veřejnost přístup, udělal Bill něco nečekaného. Pouhý rok poté, co jej získal nechal jeho stránky nascanovat profesionálními scaneryy v muzeu a převést je do digitální podoby. Řadu takto digitalizovaných stránek pak začal Microsoft distribuovat na CD jako spořiče obrazovky a tapety plochy v rámci takzvaného Microsoft Plus! pro Windows 95.

Plochyby byly součástí taktéž Windows 98 a Windows ME. Později bylo také v roce 1997 vydáno CD s názvem Leonardo da Vinci, které obsahovalo téměř všechny stránky ze zmíněného rukopisu. Aby měli běžní lidé možnost jednu z nejcennějších a to zdaleka ne jen prodejní hodnotou, ale zejména myšlenkami, knihu světa vidět i v reálné podobě, byl Codex Leicester rozvázán a jeho jednotlivé stránky byly umístěny mezi pevné skleněné tabule. Jednou ročně je pak vystaven vždy na jiném místě na světě, kde si jej mají lidé možnost prohlédnout. Zatím není známé, kde se rukopis objeví v letošním roce, ovšem v minulosti jsme jej kromě řady muzeé v USA, Koreji, Číně a podobně měli možnost vidět například v Galerii Uffizi ve Florencii.

Mimochodem v Galerii Uffizi jsme byli s manželkou několikrát a musím říct, že zde pravidelně najdete mnoho děl od DaVinciho a pokud jej máte skutečně rádi, tak ještě lepší než samotná galerie je navštěva nedaleké knihovny ve Florencii, kde mají historickou část, v níž jsou taktéž jeho originály včetně těh nejznámějších nákresů světa. Aktuálně je již rukopis Leonarda DaVinciho až druhou nejdražší knihou na světě, protože jej předběhla kniha Mormonova, jenž se prodala za 35 milion dolarů, ovšem v roce 2017. S ohledem na inflaci by tak byl stále nejdražší knihou světa i dnes právě onen Codex Leicester.