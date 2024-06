Jaké hodinky nosí na zápěstí CEO v Silicon Valley?

Kdybychom se chtěli podívat na ty nejdražší nebo nejtřpitivější hodinky světa, museli bychom zabrouzdat do světa hudebníků nebo sportovců. I přesto, že je jejich majetek většinou v porovnání se CEO nebo majiteli technologických společností ze Silicon Valley zcela nepodstatný a zanedbatelný, mají na zápěstí často hodinky mnohonásobně dražší než ředitelé a majitelé největších společností světa. Nás však přesto vzhledem k zaměření našeho magazínu mnohem víc zajímá to, co na zápěstí nosí nejmocnější lidé Silicon Valley. Většina z těchto lidí má sbírky hodinek a má jak hodinky, které běžně nosí, tak i hodinky, které mají čistě za účelem investic, často ukryté v trezorech bank. V níže uvedeném seznamu jsou tedy vždy hodinky, které nosí daní lidé nejčastěji a se kterými jsou nejvíce vidět na veřejnosti.

Steve Jobs – Apple

I přesto, že Steve Jobs již bohužel není mezi námi, kým jiným začít než zakladatelem společnosti Apple. Jak Steve sám řekl, ve svých 23 letech měl 1 milion dolarů, ve 24 letech to bylo 10 milionů a v 25 letech měl majetek v hodnotě 100 milionů dolarů, dál jej to nezajímalo. Když Steve Jobs zemřel, jeho majetek se odhadoval na více než 10 miliard amerických dolarů a nebylo nic, co by si nemohl koupit. Přesto Steve nosil na zápěstí hodinky, které si může dovolit opravdu, ale opravdu každý. Klasické Seiko Quartz se dnes již nevyrábějí, ovšem v době, kdy je pan Jobs kupoval jako nové se jednalo o hodinky za pár desítek dolarů. V roce 2016 se tyto konkrétní hodinky, které Jobs nosil, prodaly za 42 500$.

Tim Cook – Apple

Tim Cook je nejbohatší muž z Applu, člověk vyhlášený za nejlepšího manažera na světě a jeho úspěch zná prakticky každý. Tim je však více než fanoušek drahých věcí fanoušek značky, se kterou spojil celý svůj život. Tim Cook tak prakticky od chvíle, kdy Apple představil Apple Watch, nenosí nic jiného. Nejčastěji je vždy vidět s aktuálním modelem se silikonovými náramky. Od chvíle, kdy Apple představil Apple Watch Ultra, nosí prakticky pouze tento model.

Mark Zuckerberg – Meta

CEO největší sociální sítě na světě vyrazil nedávno na svatbu nejbohatší rodiny z Indie, kde se poprvé objevil s hodinkami Richard Mille RMS10 Asia Tourbillon Koi fish Edition, které tak nějak odpovídají jeho majetku. Mark dal za tyto hodinky zhruba 1,25 milionu dolarů, tedy zhruba 28 milionů korun. Mark nikdy nenosil hodinky a ani si na nich nijak nezakládal jako sběratel, ovšem na své nové Richar Mille řekl: „Víte, nikdy jsem opravdu nechtěl hodinky, ale poté, co jsem je viděl, jsem si řekl, že jsou skvělé!“

Bill Gates – Microsoft

I když Bill Gates již není CEO žádné společnosti, jeho jméno je navždy spojeno s Microsoftem, ze kterého vybudoval jednu z nejhodnotnějších společností světa. Bill Gates je dlouhodobě jedním z nejbohatších mužů světa a dlouhé roky tomuto žebříčku kraloval. Přes veškeré své úspěchy v businessu nosí Bill Gates na zápěstí hodinky, které si může dovolit opravdu každý. Jedná se o Casio s quartzovým strojkem reference MDV106-1A, které se prodávají za méně než 100€. Samozřejmě Bill Gates je muž, který svůj status nemusí dokazovat nižím jiným než svým jménem.

Satya Nadella – Microsoft

CEO společnosti Microsoft Satya Nadella je jedním z nejlépe placených mužů v Sillicon Valley, přesto na svém zápěstí nosí nejlevnější model značky Breitling. Jedná se konkrétně o Breitling Colt, což jsou poměrně malé hodinky, které samozřejmě prezentují značku Breitling, ale ne příliš výrazným způsobem. Hodinky se prodávají za cenu 3500€, což vzhledem k přijmu, který měl jen za loňský rok znamená, že na hodinky vydělal za méně než 10 minut.

Jeff Weiner – LinkedIn

Jeff je takový moderní klasik, který má rád zajímavé hodinky s příběhem a proto má na zápěstí Audemars Piguet Royal Oak. Model za 16 000€, zhruba 400 000Kč, který je k dispozici v podstatě v nespočtu různých edicí a kombinací. Říká se, že právě AP patří do takzvané „Svaté“ trojice hodinek, které by měl mít každý sběratel. Kromě AP tam je také Patek Philippe a Vacheron Constantin.

Dara Khosrowshahi – UBER

CEO společnosti Uber mimo jiné patří mezi členy představenstva BET.com a Hotels.com. Dříve pak působil jako CEO Expedia Group a člen představentstva The New York Times. Dara nosí na zápěstí švýcarskou klasiku, která dle mého názoru nenadchne, ale ani neurazí – jedná se o model Chopard Mille Miglia 16/8997, který vznikl na počest rallye závodů Mille Miglia v Itálii. Hodinky se prodávají za 3400€. Pro zajímavost pan Dara Khosrowshahi má majetek v hodnotě 170 000 000$.

Virginia Rometty – IBM

První žena v historii, která vede IBM, strávila v této společnosti více než 35 let. Začínala v roce 1981 jako systémová inženýrka, až se v roce 2012 samotnou CEO. Jedna z mála dam ve vedeních technologických společností nosí na zápěsti Rolex Cellini Cellissima, které zdobí diamanty na vnější lunetě. Hodinky již aktuálně Rolex nenabízí a v přeprodeji se ve stavu „nové“ prodávají v cenách okolo 16 000€, tedy zhruba 400 000Kč. Což jsou celkem drobné, vzhledem k tomu, že má tato dáma majetek za více než 31 milionů dolarů. Virginnia odstoupila z pozice CEO v roce 2020, ovšem přesto jsme ji zařadili do našeho přehledu, protože dam zde není mnoho.

Jeff Bezos – Amazon

Jeff Bezos je jedním ze tří nejbohatších lidí na světě, který v roce 1994 založil Amazon a od té doby makal den co den na jeho neskutečném růstu. Amazon mu vydělal na prakticky cokoli, co je vůbec myslitelné. Přesto na jeho zápěstí nejčasteji najdeme hodinky, které si mohou dovolit i běžní smrtelníci. Jedná se o Ulysse Nardin GMT Big Date, které se prodávají za 7700€, tedy necelých 200 000Kč.

Elon Musk – Tesla, SpaceX, X.com, Neurolink, Starlink

Elon Musk se poslední roky pere o pozici nejbohatšího muže světa s majitelem LVMH. Přesto na jeho zápěstí nejčastěji můžeme vidět hodinky, které nepatří ani zdaleka mezi ty nejdražší kousky. Elon nosí nejraději nebo spíše nejvíc často model Seamaster Aqua Terra od společnosti Omega. Cena modelu, který nosí na zápěstí Elon Musk se pohybuje okolo 250 000kč.

Larry Ellison – Oracle

Šéf Oracle je konečně muž, který si rád dopřeje to nejlepší a proto je na jeho zápěstí často vidět Richard Mille RM 0029, tedy hodinky, které patří k naprostému vrcholu hodinářského umění a pohybují se cenově okolo pěti milionů korun.

Jack Dorsey – Twitter

Muž, který založil Twitter a společnost Block Inc., má na svém zápěstí nejčastěji raritku od firmy Cartier. I přesto, že je Cartier primárně šperkařská značka, její hodinky jsou často extrémně raritní a na sekundárním trhu dosahu astronomických částek. Jack nosí konkrétně růžovou zlaté Cartier Crash, které se pohybují cenovkou okolo jednoho milionu dolarů, tedy zhruba 22 milionů korun, a jejich hodnota roste každým dnem.