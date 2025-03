Potvrdil Apple nepřímo pozvánkou na WWDC nový vzhled iOS 19?

Včera večer oznámil Apple skrze tiskovou zprávu termín letošní vývojářské konference WWDC. Možná ještě víc než datum konání však svět zaujalo logo, které v tiskové zprávě zveřejnil. Jeho část totiž nápadně připomíná něco, o čem se v souvislosti s iOS 19 v posledních týdnech intenzivně hovoří.

Na mysli máme konkrétně pravou část loga s číslem 25. To totiž vypadá zčásti poloprůhledně, což má být i jedním z hlavních znaků chystaného iOS 19. Apple se měl u jeho vývoje inspirovat u visionOS, ve kterém jsou poloprůhledné prvky použity ve velké míře a nutno uznat, že leckdy opravdu stylově. A protože se iOS dočkal posledního většího redesignu již před mnoha lety, je alespoň dle dostupných úniků nejvyšší čas na oživení jeho designu, které by jej učinilo opět zajímavým a atraktivním. Změna vzhledu má navíc souviset i s budoucími produkty, kterým by mělo nové pojetí iOS jednak víc slušet a jednak by na nich mělo odemknout i lepší možnosti ovládání. Součástí redesignu má být totiž údajně i určitá forma změny ovládacích prvků a celkově ovládání systému.

Ačkoliv však logo do značné míry odpovídá tomu, o čem se v poslední době šušká, je třeba brát veškeré spekulace točící se kolem něj stále s pořádnou rezervou. Pravdou totiž je, že o redesignu se v souvislosti s iOS hovořilo v posledních letech již několikrát, přičemž ani jednou se nakonec tato slova nepotvrdila. Letos se o něm sice hovoří opravdu intenzivně, nicméně dokud jej neukáže sám Apple na WWDC, je třeba brát všechny zprávy o těchto změnách s rezervou.