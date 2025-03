iOS 19 datum představení je venku! Apple oficiálně oznámil termín WWDC 2025

Datum představení iOS 19 a dalších nových operačních systémů z dílny Applu už není žádným tajemstvím! Kalifornský gigant totiž před malou chvílí oznámil termín konání své tradiční vývojářské konference WWDC, na které právě nové operační systémy světu každoročně představuje.

iOS 19 datum představení

Letošní WWDC se bude konat v termínu 9. až 13. června 2025 s tím, že OS Applu jsou vždy představovány hned na úvodní Keynote v pondělí. Datum představení iOS 19 tedy připadá na 9. června 2025. Co se pak týče přesného času zahájení Keynote, ten sice Apple oznamuje až později, nicméně s ohledem na minulost je prakticky jisté, že úvodní Keynote začne v 19:00 našeho času s tím, že trvat může zhruba 1,5 hodiny v závislosti na tom, kolik novinek si Apple pro své uživatele v rámci systémů při chystá.

Co očekávat od WWDC 2025

Pokud se pak ptáte na to, co od letošní WWDC očekávat, za jistotu lze označit představení iOS 19, iPadOS 19, macOS 16, watchOS 12, visionOS 3 či tvOS 19. V kuloárech se však šušká třeba i o představení zbrusu nového operačního systému HomeOS, který by měl pohánět budoucí produkty určené pro chytrou domácnost v čele se speciálním displejem, jenž by si měl svou premiéru odbýt už letos. Co se pak týče hardwaru, zde je situace podstatně zamotanější. V posledních týdnech a měsících se totiž poměrně intenzivně hovoří například o brzkém příchodu AirTagu 2, nových Apple TV, výše zmíněném displeji pro ovládání chytré domácnosti, nových externích monitorech pro Macy a tak podobně, avšak vzhledem k tomu, že jsou informace o těchto produktech zatím dost kusé, je otázkou, co nakonec vlastně dorazí.