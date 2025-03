Strávil jsem víkend u kamaráda a musím uznat, že Apple už není tak zajímavý jak dřív

Uplynulý víkend jsme s rodinou strávili u našich kamarádů, a tak jsem měl možnost přičichnout opět k něčemu novému. Kamarád se sice stará o rodinný byznys, který je z jiného než z technologického světa, ale je velký fanoušek všech technologických novinek. Posledního zhruba půl roku má Samsung Galaxy Fold, a i když jsme za tu dobu byli párkrát spolu, nikdy jsem si s ním neměl možnost hrát tak, jak nyní. Nebudu říkat, že je lepší nebo horší než to, co mám v kapse já, ale je zkrátka jiný.

Je to telefon, který je něčím zajímavý. Můžete jej rozložit a začít používat jako šikovný tablet, a přitom vám v kapse nijak nezavazí v momentě, kdy jej používáte jako klasický mobil. Je to věc, která zaujme na první pohled, a vy zkrátka máte touhu si to alespoň vzít do ruky a vyzkoušet, protože je to něco nového, jiného a zajímavého. Váš iPhone nikoho nezaujme, protože je vlastně jedno, zda máte v kapse iPhone 12 nebo iPhone 16, všechny jsou z hlediska funkčnosti i designu téměř stejné, a tak nikdo nemá důvod podívat se na váš telefon.

Nejde pak rozhodně o peníze nebo hodnotu telefonu, jde o zajímavost. Když máte v garáži X5, tak ji s kámošem prostě nejdete projet o víkendu a nikoho nezajímá, ale když máte v garáži 30 let staré Porsche, tak jej zkrátka jdete projet, protože je to něco netradičního a zajímavého. Přesně tak jsem vnímal onen Fold versus svůj stále stejný a nudný iPhone. Nechci tím rozhodně říct, že některé produkty jsou lepší než jiné, ale jsou zkrátka zajímavé a dělají sami sobě reklamu.

Další věcí, kterou jsem měl vůbec poprvé možnost vyzkoušet, je Meta Quest 3, a musím říct, že to jsem neměl dělat. Jako člověk, co má doma Apple Vision Pro, které stojí 10× víc než Meta Quest 3, jsem byl po hodině hraní si s Questem celkem smutný. Vše, co umí Vision, totiž umí i on, a pokud se ptáte, zda je v tom 10× horší, když je 10× levnější, tak musím říct, že není horší ani 2×, natož 10×. Realita je ta, že vše je sice trošku méně ostré, ale vlastně vám to vůbec nevadí – a to se bavíme jen o situaci, kdy se skrz brýle díváte do reálného prostoru okolo vás a brýle fungují v AR režimu. Ve VR režimu jsem měl možnost zkusit něco, co budete mít ještě pár dní před očima.

Pokud totiž zapnete Half-Life Alyx, během vteřiny zjistíte, že to je přesně to, co chcete a přesně to, co chybí Vision Pro. Základní hry, které jedou na Questu bez nutnosti jej připojit k počítači, jsou totiž stejné jako ty, které běží na Vision Pro. V momentě, kdy si však spustíte něco na PC jako je HL: Alyx, zapomenete na Vision Pro. Je potřeba zdůraznit, že Vision Pro je hardwarově lepší, výkonnější a kvalitnější zařízení, ovšem po pár hodinách na něm nemáte co dělat. V případě Questu se vám tohle nestane, a pokud jej chcete využívat primárně na hry, pak budete nadšeni. Máte zkrátka téměř to stejné, co s Vision Pro, možná o 30–40 % horší, ale k tomu máte navíc možnost hrát ty nejlepší VR tituly na světě, což na Vision Pro zkrátka chybí – a hodně chybí.

Je to přesně to, co můžete kamarádovi pustit a bude z toho nadšený. Ano, i z Vision Pro je každý nadšený, ale když mu ukážete těch pár věcí, které umí a to, jak vlastně funguje, tak za hodinu zjistí, že nemá co dělat a začne se ptát na hry. S Questem můžete trávit stejně času jako s PlayStationem – a to je rozhodující. Vision vás začne za chvíli nudit. Opět se tedy dostáváme k tomu, že Apple není tak zajímavý jako dřív, protože pokud Vision Pro ukážete někomu, kdo má Quest, tak jej nemá v podstatě čím zaujmout. Pokud jej ukážete někomu, kdo AR/VR headset nikdy nezkoušel, bude nadšený první hodinu – a pak mu budou chybět hry, a vy budete muset uznat, že je daleko zajímavější mít neomezené množství AAA her a mít o 30 % horší kvalitu AR režimu, než mít vše 100 %, ale nemít si co zahrát.

Sám používám Apple produkty 20 let a tím, že většina lidí kolem mě má právě Apple ekosystémy, tak jsem do jisté míry ve své bublině, ze které mám možnost jen málokdy vykročit. Teď jsem se z ní podíval a musím uznat, že Apple už nemá zařízení, na která se chtějí ostatní podívat, která si chtějí všichni vyzkoušet a jež je zajímají. Ano, stále jsou to super kvalitní produkty a nehodlám je měnit, nejsou však tak zajímavé, jak byly deset let zpátky.