Klíčové vylepšení chystaných Apple Watch 11 a Ultra 3 je v ohrožení!

Pokud očekáváte od chystaných Apple Watch Series 11 a Ultra 3 nasazení nových zdravotních funkcí, dost možná budete na podzim zklamáni. Ačkoliv se v souvislosti s těmito modely v minulosti hovořilo o tom, že u nich chce Apple nasadit monitoring krevního tlaku, který by jejich zdravotní využití posunul na novou úroveň, podle nových informací reportéra Marka Gurmana z Bloombergu se začíná nad tímto upgradem smrákat.

Gurmanovy zdroje tvrdí konkrétně to, že Apple naráží při testování monitoringu krevního tlaku na velké množství zásadních překážek, které znemožňují tuto funkci nasadit coby jednu z hlavních novinek chystaných Apple Watch. Situace je navíc údajně natolik vážná, že jakékoliv spolehlivé řešení je v tuto chvíli v nedohlednu a monitoring krevního tlaku je tak i pro letošní rok poměrně nepravděpodobnou novinkou. To přitom naštve o to víc, vzpomeneme-li na zprávy z roku 2022 a 2023, dle kterých měl Apple též k nasazení monitoringu krevního tlaku našlápnuto, ale nakonec se též kvůli nespolehlivosti funkce rozhodl k jejímu nenasazení.

V tuto chvíli můžeme jen doufat, že se vývojářům v Applu podaří s problémy co nejdříve vypořádat, aby mohla být následně funkce řádně otestována a následně nasazena do chystaných Apple Watch. Času je sice na jednu stranu ještě dost, na druhou stranu je však třeba si uvědomit, že nasazení podobných funkcí předchází dlouhé testování, jelikož jsou dost zásadní. Vždyť i zde měl Apple počítat s tím, že na základě dat z hodinek budou následně jablíčkách vyhledávat lékaře kvůli důkladnějším vyšetřením. Snad se tedy vše obrátí k lepšímu.