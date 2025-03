První Apple Watch s podporou 5G a satelitních SMS si budete moci koupit už letos

Blížící se příchod prvních Apple Watch s podporou 5G sítí a satelitních SMS potvrdil před pár hodinami další důvěryhodný zdroj. Poté, co se tato informace dostala v loňském roce na světlo světa od analytika Ming-Chi Kua, totiž nyní přišel s tím stejným tvrzením reportér Mark Gurman z Bloombergu. I dle jeho zdrojů totiž Apple letos nasadí u modelu Ultra podporu specifické formy 5G sítí spolu s podporou satelitních zpráv, které budou moci využít uživatelé na místech bez pokrytí klasickým mobilním signálem.

Apple se konkrétně chystá v příštím roce údajně změnit dodavatele datových modemů pro Apple Watch, kdy konkrétně přejde z řešení od Intlu na modemy od MediaTeku. Ten má mít konkrétně k dispozici modemy s podporou 5G RedCap, což je velmi zjednodušeně řečeno okleštěné 5G. Apple Watch by se tak staly dalším produktem Applu s podporou 5G, čímž by kalifornský gigant svůj celkový přechod na tuto technologii završil. V jeho nabídce už by totiž žádné zařízení nepodporující 5G nezbylo, tedy nebudeme-li počítat Apple Watch Series a SE. Podpora 5G RedCap totiž údajně zprvu zamíří jen na Apple Watch Ultra.

5G RedCap (Reduced Capability) je zjednodušená verze 5G technologie určená pro zařízení s nižšími nároky na výkon, jako jsou IoT senzory, nositelná elektronika nebo průmyslové přístroje. Nabízí nižší šířku pásma a přenosovou rychlost, menší spotřebu energie a nižší výrobní náklady, přičemž stále podporuje základní funkce 5G, jako je nízká latence. Ve výsledku nás tedy čeká zlepšení mobilní datové konektivity, nicméně vzhledem k tomu, k čemu je využívána právě u Apple Watch, to na uživatele nejspíš nebude mít žádný zásadní vliv, co se komfortu používání týče. Samozřejmě ale nelze vyloučit, že Apple vytáhne v rukávu něco, co bude schopné benefity 5G RedCap využít.