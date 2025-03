Problémy Applu s AI možná uspíší příchod AirPods s kamerami!

Mysleli jste si, že každý problém je ve výsledku jen a pouze negativem? V případě Applu a jeho vývoje AirPods s kamerami, které by měly být schopné analyzovat okolí a na základě toho například upravovat zvukový výstup, rozpoznávat okolní předměty a tak podobně, tomu tak však být nemusí. Myslí si to minimálně spolehlivý reportér Mark Gurman z Bloombergu.

Ten přišel ke konci minulého týdne s informacemi o tom, že se v Applu právě odehrává solidní personální zemětřesení a lidé, kteří byli doposud zodpovědní za AI projekty, jsou nahrazováni jinými ve snaze všechny plány dotáhnout ke zdárnému cíli. Novým šéfem vývoje Siri se pak měl stát Mike Rockwell, který má lví podíl na vývoji Apple Vision Pro, tedy průlomového hardwaru. A právě zkušenosti s hardwarem má podle Gurmana Rockwell nyní využít mimo jiné v pracích na uvedení AirPods s kamerami, které budou na umělé inteligenci závislé, přičemž uvedení těchto sluchátek by mohlo být ve výsledku pro Apple právě s ohledem na to, že by skrze ně šla demonstrovat v budoucnu kvalita jeho AI, dost zásadní.

Zda se tak stane či nikoliv sice samozřejmě ukáže až čas, jelikož Rockwell teprve místo šéfa vývoje Siri a AI v Applu přebírá, nicméně Gurmanovy zdroje jsou v tomto směru dost optimistické a věří, že jakmile si vše „sedne“, aktivní práci na dokončení nových AirPods nebude stát v cestě zhola nic a na pulty obchodů se díky tomu dostanou už v příštím roce. Nicméně vzhledem k tomu, jak Apple s vývojem AI bojuje, je třeba všechny podobné zprávy zatím brát s pořádnou rezervou.