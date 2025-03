iPhony s AirPods se naučí s příchodem iOS 19 překládat řeč v reálném čase!

Apple chystá pro iOS 19 řadu zásadních novinek, které nebudou podle všeho omezeny jen na vzhled. Podle čerstvých informací reportéra Marka Gurmana z agentury Bloomberg je totiž v plánu konkrétně nasazení funkce živý překlad, který bude fungovat jednoduše tak, že bude překládat odposlechnutou cizí řeč v reálném čase do té, které rozumíte. A vyloučit nelze ani to, že iPhone následně přeloží váš hlas do cizího jazyka tak, aby vám usnadnil komunikaci.

V technologickém světě se ve výsledku nejedná o nic tak úplně nového. Tuto funkci totiž nabízí od loňska například Samsung u svých Galaxy S nebo Google u Pixelů a Pixel Buds. Přesto je však nasazení této funkce ze strany Applu rozhodně velmi vítané, jelikož jablíčkářům pomůže v komunikaci s cizojazyčnými uživateli. Vše by pak mělo fungovat tak, že mikrofony AirPods zachytí hlas protistrany s tím, že jej „pošlou“ do iPhonu, ve kterém bude probíhat v reálném čase překlad a ten bude přehráván v AirPods, takže jejich majitel uslyší de facto v reálném čase přeloženo to, co mu cizím jazykem říká druhá osoba. Jedná se tedy bezesporu o velmi zajímavou funkci, u které je však třeba jedním dechem dodat, že je velkou otázkou, zda bude k dispozici v České republice a hlavně pak s podporou češtiny. Vždyť ani aplikace Překladač zatím češtinu nenabízí, což je v dnešní době AI naprosto nepochopitelné.

Otazníky visí taktéž nad tím, zda Apple tuto funkci rozšíří i na starší zařízení, či bude exkluzivní například pro iPhony 17 (Pro) a nové generace AirPods. Vzhledem k užitečnosti si sice můžeme přát první variantu, nicméně s ohledem na prodejní strategie Applu by bohužel úplně nepřekvapilo, kdyby funkci využil coby jeden z prodejních argumentů nových generací produktů. Ale kdo ví, vše v tomto směru ukáže až červnová WWDC, kde by se mělo vše představit.