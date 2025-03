Vývoj prvních AirPods s kamerami nabírá na obrátkách!

Zdá se, že budoucí AirPods neobdrží jen senzory pro monitoring srdeční činnosti, ale taktéž miniaturní kamerky pro sledování okolí. Že Apple na podobném produktu pracuje se sice již nějakou dobu proslýchá, nyní však vývoj nabral na pořádných otáčkách. Tvrdí to alespoň zdroje velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu, který s těmito informacemi přišel před pár hodinami.

Gurmanovy zdroje tvrdí konkrétně to, že má Apple s kamerkami v budoucích AirPods poměrně velké plány. Do jisté míry by totiž mohly převzít funkce chytrých brýlí, jelikož by skrze kamerky mohli uživatelé dostávat informace o světě kolem nich, který by byla sluchátka schopna rozpoznat pomocí umělé inteligence. Jinými slovy, kamerky na AirPods by zachytily například nějaký objekt, který by byl pomocí AI rozpoznán a následně popsán – jednalo by se tedy de facto o funkci Visual Intelligence, kterou Apple oznámil loni na WWDC coby součást Apple Intelligence.

Kamerky by toho však u AirPods měly zajišťovat daleko víc. Apple má totiž zkoumat například i možnost upravovat zvukový výstup právě dle toho, v jakém prostředí se bude nositel AirPods právě pohybovat, přičemž úpravy budou záviset právě na tom, co kolem něj „uvidí“ kamerky. Díky tomu by tak mohl být zvuk přizpůsobován naprosto perfektně okolnímu prostředí a tím pádem by tak mohl být celkově poutavější a více posluchače pohltit. Jelikož je ale produkt stále v intenzivním vývoj, mnoho se toho ještě může změnit. Nemá proto smysl mít úplně přehnaná očekávání.