Plastové Apple Watch SE v ohrožení! Apple narazil při jejich vývoji na 2 zásadní problémy

Když Apple před lety ukázal vedle iPhonů 5S i jejich levnější verzi ve formě iPhonů 5C s plastovým šasi, setkal se s poměrně velkou vlnou kritiky. Telefony totiž nezaujaly svým designem, nebodovaly však ani odolností či cenou a tak se z nich poměrně rychle stal jeden z největších iPhonových přešlapů v historii Applu. O to víc překvapily nedávné zprávy o tom, že by kalifornský gigant myšlenku plastových šasi rád oprášil, byť u jiného typu produktů. Konkrétně má chtít plastové tělo nasadit u nové generace Apple Watch SE ve snaze snížit jejich výrobní náklady a v konečném důsledku i cenu, díky čemuž by tak byly dostupnější a s trochou štěstí celosvětově rozšířenější. Tento plán však dostává zásadní trhliny.

S informacemi o problémech plastových Apple Watch SE informoval před pár hodinami spolehlivý reportér Mark Gurman z Bloombergu, který se dlouhodobě pyšní zdroji napojenými přímo na Apple. Ten se nechal slyšet, že Apple nyní řeší hned dva zásadní problémy, kvůli kterým jsou nyní Apple Watch SE v plastovém kabátku vážně ohroženy. Tím prvním je jednoduše to, že designérský tým Applu už má k dispozici první prototypy a s plastovým designem není prostě a jednoduše spokojen. Hodinky s plastovým tělem totiž zřejmě vypadají příliš lacině a zkrátka z nich nečiší pomyslný jablečný duch.

Druhý a pro Apple dost možná zásadnější problém je pak to, že se nyní zjistilo, že výroba plastového pouzdra v dostatečné kvalitě a objemech není levnější než v současnosti využívané hliníkové šasi. Právě úspora nákladů přitom byla pro Apple jedním z klíčových argumentů, proč se cestou plastového těla Apple Watch SE vydat. Pokud se tedy ani jeden z těchto problémů nepovede vyřešit, zřejmě setrvá tento model i nadále na hliníku.