Jak udělat z „hloupého“ LED pásku chytrý s plnou podporou Apple HomeKitu

Je to už pěkných pár let, co jsem propadl kouzlu Smart Home řešení a právě z toho důvodu se snažím víceméně vše, co si pořizujeme domů, kupovat v „chytré“ verzi, abych danou věc mohl mohl coby technologický geek využít co možná nejkomplexněji. Háček je však v tom, že některé Smart Home Produkty jsou drahé, jiné zase nespolehlivé a některé zase zkrátka z nějakého důvodu absolutně nesplňují vaše požadavky. V případě LED pásku to může být třeba maximální světelný tok, možnost krácení po pár centimetrech a tak podobně. Někdy proto není zbytí a člověk se musí pustit do tvorby vlastního řešení, které je šité na míru přesně vašim potřebám. Právě do toho jsem se nedávno pustil ve spolupráci s obchodem T-LED i já.

Má vize byla jasná – dodat podsvícení polici nad naší pohovkou, abychom si mohli v případě potřeby přisvítit LED páskem například při čtení, jezení či prostě jen tak. Police je ale dost na očích a nalepit na její spodní stranu ničím nekrytý LED pásek mi přišlo dost nevkusné. Stejně tak jsem chtěl, aby byl pásek dostatečně kvalitní z hlediska jasu, mohl jsem jej zkrátit na 190 cm a v ideálním případě jej ovládat přes HomeKit. Slovo dalo slovo a s odborníky z T-LED jsme se pustili do vymýšlení správné sestavy, která by mé požadavky splňovala.

Jako nejideálnější se nakonec ukázala sestava z LED pásku 12DIGI14 RGB WS2811, smart přijímače dimLED Tuya SPI, 12 V50W LED zdroje a samozřejmě flexo šňůry spolu s CCT kabelem, který mi umožnil propojit přijímač umístěný na poličce se zdrojem skrytým pod pohovkou, kde je přístup k zásuvce. Aby byla sestava kompletní, byla ještě třeba WAGO svorka 2×2,5 s tím, že LED pásek byl ukryt do bílého hliníkového profilu N8W seříznutého na 190 cm v kombinaci s opálovým difuzorem a koncovkami profilu.

Dát dohromady danou sestavu není sice nic až tak složitého, nicméně nebudete-li si vědět rady, odborníci z T-LED vám v tomto směru rádi poradí. Dá se ale říci, že se jedná vlastně „jen“ o správné zapojení drátků, které si můžete ověřit například skrze návody a videa na internetu. Difuzor na poličku pak nalepíte také snadno – v mém případě stačila oboustranná pěnová páska, která drží ze spodní strany matné police jako přibitá.

Zde si jen ještě dovolím dát malý tip, který vám může při instalaci pomoci. Zprvu jsem profil lepil tenkou oboustrannou páskou spíše na bází jakési gumy/plastu/lepidla. Seženete ji v každém hobby marketu a já si říkal, že právě díky její tenkosti by mohla být super vzhledem k tomu, že by mezi policí a profilem nevznikla žádná viditelná mezera a vše by tak hezky splynulo. Tato páska však není ani zdaleka tak pevná jako ta pěnová bílá, kterou určitě každý z vás zná. Po pár dnech jsem proto pásky vyměnil od té chvíle se profil absolutně nehne. Je sice mezi ním a policí drobná mezírka, nicméně pevnost spojení je za mě v tomto směru jasným benefitem.

V mém případě je police dobré 2 metry nad zemí s tím, že elektrickou zásuvku máme za pohovkou, takže bylo třeba právě napájení LED pásku vyřešit. Jako nejvhodnější se nakonec ukázalo použití výše zmíněného úzkého CCT kabelu, který vede od svorkovnice skryté na poličce až dolů pod pohovku do přijímače, který je připojen ke zdroji zdroji s napájením z elektrické sítě. CCT kabel tedy v tomto případě slouží de facto jen jako prodloužení kabelu vedoucího z LED pásku a vzhledem k tomu, že je velmi tenký, jde skrýt například do úzkých kabelových lišt opět dostupných v hobbymarketech. Zejména když lištu povedete rohem místnosti, jak jsem mohl i já, takřka se ztratí.

Jakmile jsem měl vše nainstalované, bylo přede mnou už jen napojení LED pásku do HomeKitu. To lze učinit přes software Homebridge, který si lze nainstalovat například na Rapsberry, Mac či PC a který de facto simuluje funkce klasického HomeKit bridge. Nebudu zde rozepisovat celý postup, protože jsem se mu částečně věnoval v nedávném článku o napojení Tuya produktů do HomeKitu. Ve zkratce se ale dá říci, že si stačí jen vytvořit vývojářský Tuya účet, ten následně nastavit a napojit správně do Homebridge a máte hotovo. Pokud se vše povede (což povede, když se budete držet návodu či se občas doptáte ChatGPT na postup), objeví se vám zdánlivě hloupý LED pásek v aplikaci Domácnost – tedy samozřejmě poté, co si do ní oskenujete QR kód vašeho virtuálního bridge.

Fantastické v tomto případě je, že ačkoliv se jedná o LED pásek, který je ve své podstatě hloupý, jakmile se vám podaří napojit tímto stylem do HomeKitu, odemykají se u něj veškeré funkce, na které jste právě u HomeKitových LED pásků zvyklí. K dispozici je tedy nejen změna barev a jasu, ale samozřejmostí jsou i nejrůznější automatizace, přičemž si jej můžete i seskupovat s dalším příslušenstvím a tak podobně. LED pásek se zkrátka začne chovat jako veškeré ostatní HomeKit příslušenství a vy jej tak můžete využít de facto k čemukoliv, co vás napadne. Já si třeba nastavil scénu, po jejíž aktivaci se mu spustí zároveň v přednastaveném jasu a barvě LED pásek na poličce a za televizní skříňkou. Fantazii se zkrátka v tomto směru meze nekladou.

Jak tedy můžete sami vidět, máte-li chuť, čas a zároveň oblibu v technologiích a zejména pak ve Smart Home, lze si „na koleni“ vytvořit opravdu zajímavé věci, které jsou na míru vašim potřebám. Určitě se tedy podobných projektíků nebojte, protože výsledek zpravidla stojí opravdu za to.