Nekončící průšvih se Siri? Asistentka má stále problém i s nejzákladnějšími otázkami

Digitální asistentka Siri od Applu si svou premiéru odehrála již v roce 2011 spolu s příchodem iPhonu 4S. Dalo by se očekávat, že od té doby ušla dlouhou cestu, na jejímž konci by mělo být výrazné vylepšení. Poslední dobou to ale vypadá, že opak je spíše pravdou.

John Gruber z Daring Fireball tento upozornil na nedávný příspěvek uživatele Redditu, který se Siri zeptal, jaký je měsíc, načež mu Siri odpověděla, že tomu nerozumí. Tuto frustrující zkušenost zná až příliš mnoho uživatelů iPhonu, o čemž svědčí desítky odpovědí na příspěvek, které uvádějí podobné příklady nepoužitelnosti Siri.

Společnost Apple nedávno odložila personalizovanější verzi Siri, kterou předvedla na loňské konferenci WWDC, přičemž uváděným důvodem bylo, že nové funkce nefungovaly dostatečně spolehlivě. Ale běžná Siri, kterou již máme, funguje poměrně frustrujícím způsobem, takže by se možná Apple měl zaměřit na opravu tohoto jádra, než přidá nové funkce navrch.

Siri má přes veškerou snahu ze strany společnosti Apple stále ještě značné nedostatky, a to i ve své základní podobě bez návaznosti na Apple Intelligence. Apple se tak ocitá v nezáviděníhodné pozici, kdy kvůli nedokonalosti Siri a svému vlastnímu přístupu k celé věci čelí čím dál intenzivnější kritice za mnoha stran. Možná by bylo na čase začít konečně něco dělat.