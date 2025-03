Apple řeší budoucnost Siri: Pokračovat ve vývoji, nebo začít od nuly?

Jablečná hlasová asistentka Siri, která debutovala již v roce 2011 na iPhonu 4S, se za více než 10 let svého vývoje stala nedomyslitelnou součástí ekosystému Apple. Ačkoliv se její schopnosti v průběhu let zlepšovaly, zdá se, že Apple nyní čelí jedné z největších výzev, pokud jde o její další vývoj. Na konci minulého týdne Apple oznámil, že odkládá uvedení nové, „osobnější“ verze Siri, která byla poprvé představena na WWDC loňského roku. Tato změna přichází po sérii interních problémů a technických komplikací, které brzdí rychlý vývoj těchto nových funkcí.

Původní plány společnosti Apple počítaly s tím, že nová verze Siri bude obsahovat několik významných vylepšení včetně větší personalizace a schopnosti provádět akce napříč aplikacemi. Cílem bylo vytvořit Siri, která bude nejen reagovat na příkazy, ale také bude schopná chápat kontext a uživatelovu konkrétní situaci. To znamená, že Siri by měla rozumět tomu, co uživatel potřebuje, na základě informací, jako jsou kalendářové události, předchozí komunikace nebo dokonce její osobní preference.

Apple původně plánoval, že tyto nové funkce budou součástí iOS 18.4, ale s postupujícím vývojem bylo uvedení odloženo na iOS 18.5, plánované na květen 2025. Bohužel, ani tento termín se neukázal jako reálný, a nyní se očekává, že nové funkce budou k dispozici nejdříve v roce 2026. Apple tedy bude potřebovat více času na opravy a vylepšení, než původně očekával.

Za odložením těchto nových funkcí stojí zejména problémy s jejich správným fungováním. Podle informací, které zveřejnil Bloomberg, se ukázalo, že některé z těchto funkcí nepracovaly tak, jak měly. Craig Federighi, šéf softwarového oddělení Apple, vyjádřil silné obavy, že nová Siri nefunguje podle očekávání ani v jeho osobních testech. Tento vývoj přiměl společnost k tomu, aby přehodnotila své plány a odložila spuštění těchto funkcí na neurčito.

Siri je sice neustále vylepšována, ale nové technologie, které by měly umožnit větší personalizaci a propojitelnost s aplikacemi třetích stran, si vyžádaly více času, než Apple původně plánoval. Někteří členové týmu Apple dokonce zvažovali možnost, že některé funkce budou zcela zrušeny, nebo že bude nutné začít od nuly.

Problémy, které se objevily při vývoji nové verze Siri, nejsou náhodné. Apple se dlouhodobě potýká s otázkou, jak správně implementovat umělou inteligenci do svých produktů. Tento odklad je jen jedním z mnoha problémů, které firma čelí v oblasti AI. Ve světle tohoto zdržení se vynořují i spekulace o změnách ve vedení týmu umělé inteligence v Applu. Někteří zaměstnanci dokonce naznačili, že Apple by měl přehodnotit vedení oddělení AI, pokud chce zůstat konkurenceschopný v oblasti umělé inteligence.