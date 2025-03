Apple oficiálně oznámil odklad klíčového vylepšení Siri z Apple Intelligence! A to dost radikální

Apple na loňské WWDC představil Apple Intelligence a s ní i výrazně chytřejší Siri, která má být mnohem užitečnější v každodenním životě. Díky hlubšímu pochopení vašeho osobního kontextu vám pomůže najít například recept, který vám někdo poslal – ať už v poznámkách, zprávách nebo e-mailu. Stejně tak vám bleskově poskytne důležité informace, třeba číslo pasu při rezervaci letenky, a to vše s důrazem na soukromí. Novinkou bude i tzv. onscreen awareness, takže když vám někdo pošle novou adresu, stačí Siri říct, aby ji přidala do kontaktů. Vylepšení se dočkají i akce v rámci aplikací – Siri pochopí, o jakém e-mailu mluvíte, a rovnou ho pošle správným lidem, nebo třeba upraví fotku a vloží ji do poznámek, aniž byste museli hnout prstem. Bohužel, plány na zavedení této novinky se zadrhly a letos se již s nimi nepočítá. Přitom zprvu Apple tvrdil, že vylepšenou Siri dodá na začátku letoška.

Stejně jako v případě odpískání bezdrátové nabíječky AirPower, i nyní si Apple vybral pro oznámení jeho selhání páteční večer. Se zprávou o odkladu přišel jako první portál Daring Fireball, kterému Apple vyjádření exkluzivně zaslal. „Siri pomáhá našim uživatelům najít, co potřebují, a rychle vyřídit potřebné věci.Jen za posledních šest měsíců jsme Siri udělali více konverzační, zavedli jsme nové funkce, jako je psaní do Siri a znalost produktů, a přidali jsme integraci s ChatGPT. Pracovali jsme také na personalizovanější Siri, která si lépe uvědomuje váš osobní kontext a dokáže za vás provádět akce v rámci aplikací i napříč nimi. Dodání těchto funkcí nám bude trvat déle, než jsme si mysleli, a předpokládáme, že je zavedeme v příštím roce,“ uvedla konkrétně mluvčí Applu Jacqueline Roy.

Jak tedy můžete sami vidět, Apple má s vývojem Apple Intelligence a s ní spojené Siri stále velké problémy. I s ohledem na tuto skutečnost bychom tak upřímně úplně neočekávali, že se v brzké době dočkáme zprovoznění Apple Intelligence v češtině. Starosti Applu jsou totiž nyní úplně jinde.