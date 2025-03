Další 5G modem je na cestě! Dorazí již příští rok v iPhonech 18 (Pro) a toto nabídne

Je zemětřesení ve světě 5G modemů za dveřmi? Vyloučit to nelze. Poté, co Apple před pár týdny světu představil svůj první 5G modem, má totiž v plánu již v příštím roce uvést další, podstatně pokročilejší kousek. A jelikož jím navíc hodlá osadit iPhony 18 Pro, tedy své vlajkové modely, je jasné, že by se mělo jednat o naprosto špičkovou záležitost.

S informacemi o plánech Applu přišel před pár hodinami ve své nové výzkumné zprávě analytik Jeff Pu, který se nechal slyšet, že podle jeho informací má Apple v příštím roce v plánu nasadit modem C2 jakožto druhou generaci svého 5G modemového řešení. Ta se má pyšnit v první řadě podporou mmWave (tedy rychlejšího 5G dostupného jen v USA), ale samozřejmě i celkovým zvýšením přenosových rychlostí v kombinaci s dalším snížením energetické náročnosti. Cekově by tedy měly být modemy opět o kus lepší a tedy využitelnější pro širší spektrum zařízení. Z iPhonů se proto velmi pravděpodobně v nadcházejících letech rozšíří i do iPadů a co víc, čím dál tím hlasitěji se šušká i o nasazení do Maců. Nechme se tedy překvapit, zda se tak skutečně stane.