iPhone 17 Air cena unikla na internet i se spoustou dalších detailů! Půjdete do něj?

Letošní podzim by měl být díky příchodu nové generace iPhonů s řadou novinek, o kterých v souvislosti s nimi slýcháme, opravdu zajímavý. Vedle iPhonů 17 a 17 Pro má totiž Apple odhalit i svůj doposud nejtenčí iPhone coby náhradu za prodejně neúspěšný iPhone 16 Plus. Řeč je konkrétně o iPhonu 17 Air, který však zřejmě nezaujme jen svým designem.

Právě o iPhonu 17 Air se před pár hodinami rozpovídal skrze svůj pravidelný nedělní newsletter velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman z Bloombergu. Ten se konkrétně nechal slyšet, že Apple počítá u základního iPhonu 17 Air s cenovkou 899 dolarů, což je stejná cena, za kterou se začíná prodávat iPhone 16 Plus. To by v České republice při zachování nynějšího „Apple kurzu“ dolar – koruna znamenalo start na 26 990 Kč.

Novinka má dle slov Gurmana i přes svou mimořádnou tenkost pohybující se údajně kolem 5,5 mm nabídnout velmi slušnou výdrž baterie srovnatelnou s nynějšími modely. Toho má Apple docílit konkrétně kombinaci tří hlavních faktorů – konkrétně nasazením úsporného 5G modemu C1 a dále pak prostorově větší baterií, která navíc bude mít větší hustotu. Nízké výdrže baterie se tedy zřejmě není třeba obávat a to i přesto, že se u telefonu počítá s 6,6“ displejem s podporou ProMotion. Co se pak týče dalších specifikací, Gurman už jen potvrdil dříve uniklé informace v čele s nasazením Dynamic Islandu, jen čipu A19 či jednoho 48MPx fotoaparátu na záda. Znovu rovněž zopakoval, že se u telefonu nepočítá se slotem pro fyzickou SIM kartu a to po celém světě.