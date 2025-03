iPhone místo platebního terminálu! Apple spustil na Slovensku podporu zásadní služby

U našich sousedů se může slavit! Apple totiž dnes spustil službu Tap to Pay na iPhonu v Bulharsku, Finsku, Maďarsku, Lichtenštejnsku, Polsku, Portugalsku, na Slovensku, ve Slovinsku a ve Švýcarsku a umožnil tím tak milionům obchodníků používat iPhone k bezproblémovému a bezpečnému přijímání osobních bezkontaktních plateb. Ve spolupráci s platebními platformami, vývojáři aplikací a platebními sítěmi umožňuje Tap to Pay on iPhone podnikům jakékoli velikosti snadno přijímat platby z bezkontaktních kreditních a debetních karet, Apple Pay a dalších digitálních peněženek pouze pomocí iPhonu a partnerské aplikace pro iOS – není potřeba žádný další hardware ani platební terminál.

S funkcí Tap to Pay na iPhonu mohou obchodníci přijímat bezkontaktní platby prostřednictvím podpůrné aplikace iOS na iPhonu Xs nebo novějším s nejnovější verzí iOS. Při placení obchodník jednoduše vyzve zákazníka, aby přiložil svou bezkontaktní kreditní nebo debetní kartu, iPhone nebo hodinky Apple Watch či jiné digitální peněženky k iPhonu obchodníka, a platba bude bezpečně dokončena pomocí technologie NFC. Není potřeba žádný další hardware, takže obchodníci mohou přijímat platby odkudkoli, kde podnikají.

Apple úzce spolupracuje s předními platebními platformami a vývojáři aplikací v oblasti plateb a obchodu, aby mohl na iPhonu nabízet službu Tap to Pay. Platební platformy a vývojáři mohou integrovat funkci Tap to Pay na iPhone do svých aplikací pro iOS, což obchodníkům usnadňuje zapnutí této bezpečné a pohodlné funkce.

Níže naleznete země a platební platformy, které jsou ode dneška k dispozici:

Bulharsko: Adyen, myPOS, Revolut, a Viva; SumUp bude spuštěno již brzy

Finsko: Adyen, Mollie, Nets, Revolut, Stripe, SumUp a Viva; Surfboard Payments bude spuštěno již brzy

Maďarsko: Adyen, Global Payments, myPOS, Revolut, SumUp, Viva, a Worldline

Lichtenštejnsko: Adyen

Polsko: Adyen, eService with PKO Bank, Mollie, Stripe, SumUp, Viva, and Worldline; Planet Pay, Revolut, a PeP (část Nexi) bude spuštěno již brzy

Portugalsko: Adyen, Mollie, myPOS, Revolut, Stripe, SumUp, a Viva

Slovensko: Adyen, Global Payments Slovenská Sporitel’ňa, Revolut, a Worldline; SumUp bude spuštěno již brzy

Slovinsko: Adyen, Revolut, and Worldline; SumUp a hobex bude spuštěno již brzy