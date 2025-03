Co říká uživatel iPhonu na Galaxy S25 Ultra po týdnu používání? 

Má to aktuálně být to nejlepší ve světě Androidu. Má mít ten nejvýkonnější čip, má nabídnout skutečnou kreativitu při focení, a pak je tu ta umělá inteligence, na kterou u Applu pořád čekáme. Jaký je Galaxy S25 Ultra z pohledu uživatele iPhonu?

Modely Ultra Samsungu se přímo porovnávají s modely iPhonů Max. Nejinak je tomu letos. Apple představil řadu iPhonů 16 v září loňského roku, Samsung představil řadu Galaxy S25 na začátku roku letošního. Pokud proti sobě postavíme iPhone 16 Pro Max, který dlouhodobě používám, a Galaxy S25 Ultra, jsou to vlastně hodně podobné telefony.

Software je podobný, až na AI

Když se podíváme na aktuální Android 15 a v případě Samsungu na jeho nadstavbu One UI 7, je tu mnoho stejného, co najdete i v iOS 18. Už se nedá říct, že by se inspiroval jen Android svět u toho jablečného, ono to hodně funguje i opačně. Pokud je ale někdo mistr v kopírování, je to Samsung. Skutečně totiž překvapí, jak je prostředí Galaxy S25 Ultra podobné tomu iPhonu. Nejen s ohledem na zamčenou obrazovku, Always On, živé aktivity a třeba přepracované Ovládací centrum, tady tedy panel rychlého nastavení. Je to opravdu hodně podobné, a to i co se samotného nastavování týče.

Nejsem ale úplný nováček ve světě Androidu, potažmo tom Samsungu, takže už mám nějaké povědomí, co se tu vlastně děje. Pokud ale Samsung kopíruje prvky a možnosti sytému iOS, zcela opačné to je v případě umělé inteligence. Tady Apple značně nestíhá a Samsung mu to natírá na celé čáře. Jeho Galaxy AI je tu totiž už přes rok a má sice své mouchy, ale pokud se nebudeme bavit o hlasu, tak text kompletně zvládá v češtině. Když se pak podíváme na rozšíření Gemini, to rozumí i českému jazyku.

Dlouho podržíte tlačítko zapnutí a začnete diktovat. Ať už něco hledáte nebo chcete zadat novou poznámku, událost, cokoli, Gemini je integrován do systému a zvládá vše, co po něm chcete. Chytřejší Siri se navíc dočkáme až v příštím roce. Tady je propastný rozdíl, který jednoznačně hraje Samsungu do kapsy. Právem. Apple Intelligence si sice budeme už brzy moci vyzkoušet i u nás a na vlastní kůži, jenže jen v angličtině.

Hardware je podobný, až na S Pen

Titanové tělo, bezkonkurenční výkon, skvělé fotoaparáty. Cokoli vyjmenujete, je u každého z modelů prostě špičkové. I kdyby to čip A18 Pro nandal Snapdragonu 8 Elite na plné čáře, je to vlastně jedno, protože Galaxy S25 Ultra má ve světě Androidu ten nejpokročilejší a nejvýkonnější čip, takže je jedno, kolik moc ztrácí. Nic lepšího stejně mít nemůžete.

Konstrukce telefonu je bez výhrad, neustále zvětšování chlazení také zamezuje topení, takže novinka se nezahřívá tak, jako předešlé generace. Podle odborných testů má také ten nejlepší displej na trhu. Velikostí je stejný jako u iPhonu 16 Pro Max, tedy 6,9“, má ale ostřejší rohy, takže zobrazí o něco více obsahu. Tady stejně jako u výkonu nejsou kompromisy.

Fotoaparáty jsou hned čtyři a jeden je tu jen do počtu. Hlavní 200MPx fotoaparát je bez výhrad, umí fotit i na 2x přiblížení. Ultraširokoúhlému fotoaparátu také jako novému největšímu iPhonu narostlo rozlišení, a to na 50 MPx. Výsledky jsou srovnatelné. Teleobjektiv je také 5x, protože je ale 50MPx, umí dělat i 10x fotografie. A je to super. Kvalita je totiž opravdu dobrá a výsledky velice dobře použitelné. Největší brzdou je dlouhé roky neaktualizovaný 3x teleobjektiv. Ten bych osobně vyhodil nebo vylepšil, protože na něho chtít fotit už nebudete a jen zabírá místo.

Je sice pravda, že díky němu máte skutečně velký rozsah přiblížení, jenže proč na něho fotit, když víte, že ty výsledky nejsou nic moc. To raději pořídíte fotku na 2x nebo 5x přiblížení. Samozřejmě je tu i 100x zoom (iPhone 16 Pro Max má ten digitální jen 25x). Použitelný moc není, ale na chvíli vás zabaví už jen tím, jak zkoušíte co (ne)dokáže.

A pak je tu ten S Pen. Je to něco, co musíte mít? Rozhodně ne. Když ho tu ale máte, tak ho zkoušíte. A po týdnu to pořád baví, jen si na něho musíte vzpomenout, že právě teď a tady se ho hodí na danou věc použít. Jinak zůstává skrytý ve svém slotu. Baví s ním psát, kreslit, ale také jen ovládat prostředí. Chci to na iPhone? Určitě o to nijak nestojím, kdyby v něm ale byl, byl by to úplně nový svět. Protože jsem pak krátkodobě testoval i předchůdce v podobě Galaxy S24 Ultra a S23 Ultra, rozhodně mi nevadí, že mu Samsung odebral Bluetooth.

Samsung Galaxy S25 Ultra je skvělý

Napadá mě jen jedna věc, kterou lze vytknout, a to, že se Samsung vykašlal na plnohodnotné Qi2, tedy MagSafe. K rychlému bezdrátovému nabíjení tak potřebujete patřičný kryt, vadí to ale více v tom využití příslušenství, na které jste prostě z iPhonů 12 a novějších zvyklí. Bez krytu prostě nedrží.

Velká výhoda není ani tak v S Penu a už vůbec ne v širších možnostech fotoaparátu, ale spíše v Galaxy AI. Pokud je vám umělá inteligence ještě jedno, tak vás její absence v iPhonech nemusí trápit. Jenže jednou přijde den, kdy vám to jedno být přestane a u Applu se budete muset hodně přizpůsobit, nebo prostě utéct ke konkurenci. Ještě to tedy neudělám, protože mnoho věcí jde řešit aplikacemi, jako ChatGPT, Gemini, Copilot nebo novým Photoshopem, čímž mnoho funkcí Galaxy AI obejdete, respektive jejich alternativu dostanete i na iPhony, jen v nich tu AI nemáte tak integrovanou a provázanou. Apple to tak bude mít brzy poměrně těžké.