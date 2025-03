Co se to děje? Apple už je pod kritikou i od svých „věrných“ novinářů

Známý Apple komentátor John Gruber, autor blogu Daring Fireball, a hlavně muž, který s Applem dlouhodobě spolupracuje skrze zápůjčky produktů na recenze a tak podobně si tentokrát na jeho účet nebral servítky. Ve svém článku s výstižným názvem „Something Is Rotten in the State of Cupertino“ („Je cosi shnilého ve státě cupertinském“) otevřeně kritizoval Apple za opoždění dlouho slibovaných funkcí personalizované Siri.

Ztráta důvěry

Gruber ve svém kritickém příspěvku píše, že Apple si postupně díky svým produktům a inovacím vybudoval pověst jedné z nejdůvěryhodnějších technologických společností. Ta je ale nyní vážně ohrožena. Apple se podle Grubera v současné chvíli již vzdálil úrovni důvěryhodnosti, kterou si vydobyl na začátku června loňského roku.

To, co Grubera na celé věci nejvíce rozčiluje, není samotné zpoždění AI funkcí. Podle něj jde o to, že Apple představil něco, co nikdy reálně neexistovalo. „To, co Apple ukázal ohledně personalizované Siri na WWDC, nebyla ukázka. Bylo to konceptuální video. A konceptuální videa jsou bullsh*t,“ napsal ostře.

Dodal, že Apple představil uživatelům příběh, který nebyl pravdivý, přičemž si ale musel být vědom toho, že realita je jiná. To je podle něj hlavní kámen úrazu celé situace.

„Fiasko není v tom, že by Apple přišel s umělou inteligencí pozdě. Nejde ani o to, že minulý týden musel oznámit trapné zpoždění slíbených funkcí. To jsou problémy, nikoli fiasko, a problémy se stávají. Jsou nevyhnutelné. Lídři prokazují svou odvahu a vytvářejí své dědictví ne tím, jak se vypořádávají s úspěchy, ale tím, jak se vypořádávají s problémy – jak je uznávají, chápou, přizpůsobují a řeší. Fiasko spočívá v tom, že Apple předložil příběh, který nebyl pravdivý, který někteří lidé ve společnosti jistě pochopili jako nepravdivý…“ píše Gruber.

Apple v ohrožení?

Gruber řekl, že opakovaná neochota nebo neschopnost společnosti Apple předvést od loňské konference WWDC personalizované funkce Siri v akci měla být dostatečným signálem, že něco není v pořádku. Gruber zašel až tak daleko, že řekl, že kultura dokonalosti společnosti Apple by mohla být ohrožena, pokud se tato situace nebude ve firmě správně řešit.

„Tim Cook už měl uspořádat schůzku, na které by se tímto debaklem Siri a Apple Intelligence zabýval a napravil ho. Pokud k takové schůzce dosud nedošlo nebo k ní nedojde v nejbližší době, pak se obávám, že to je vše. Jízda je u konce. Když se průměrnost, výmluvy a kecy zakoření, převezmou vládu. Kultura dokonalosti, odpovědnosti a integrity nesnese přijetí žádné z těchto věcí a při přijetí všech tří se rychle zhroutí sama do sebe,“ uzavírá Gruber.

Celý příspěvek si v angličtině můžete přečíst zde.