Očekávání vylepšené Siri se znovu protahuje. Funkce, které Apple slíbil už na WWDC 2023, měly dorazit s iOS 18.4. Ale nyní to vypadá, že se jich dočkáme až s iOS 19. A možná i později. Apple nespecifikoval důvod zpoždění, ale podle odborníků je hlavním problémem bezpečnost. Apple loni oznámil tři klíčová vylepšení pro Siri:

Konte­x­tuální povědomí – schopnost rozpoznat osobní informace a využívat je pro odpovědi.

– schopnost rozpoznat osobní informace a využívat je pro odpovědi. Přístup k obsahu na obrazovce – Siri by mohla reagovat na zobrazený obsah.

– Siri by mohla reagovat na zobrazený obsah. Ovládání aplikací – hlasový asistent by měl provádět akce v aplikacích bez nutnosti ručního zadávání.

Zatímco některé menší funkce Apple Intelligence už fungují, tyto zásadní novinky stále chybí. Podle Bloombergu Apple u výše zmíněných očekávaných novinek stále bojuje s množstvím chyb. Dalším problémem je, že Apple nyní spravuje dvě různé verze Siri . Zatímco starší systém zpracovává základní příkazy, nový model se snaží řešit složitější úkoly. Integrace obou verzí se však ukázala jako složitá. Nejnovější teorie vývojáře Simona Willisona naznačuje, že Apple může čelit vážnému bezpečnostnímu problému. Jde o tzv. prompt injection útoky, při nichž lze umělou inteligenci oklamat a přimět ji k úniku citlivých dat nebo provedení nechtěných akcí.

Siri s přístupem k osobním údajům a možností ovládat aplikace představuje nejhorší možnou kombinaci pro tyto možné útoky. Pokud by útočník dokázal Siri zmanipulovat skrze podvržený e-mail nebo zprávu, mohl by získat přístup k citlivým údajům uživatele. Apple komentátor John Gruber upozorňuje, že tento problém zatím nedokázal vyřešit ani OpenAI, Google nebo jiné AI společnosti. Apple by tak musel přijít s průlomovým řešením, jinak se chytřejší Siri možná nikdy nedočkáme.