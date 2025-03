Chystá Apple vlastní verzi chytrých brýlí Ray‑Ban Meta?

Podle Marka Gurmana z agentury Bloomberg společnost Apple stále diskutuje o možnosti výroby chytrých brýlí podobných populárním brýlím Ray-Ban od společnosti Meta.

Gurman v nejnovějším vydání svého newsletteru s názvem Power On píše, že takový produkt by nebyl skutečným zařízením pro rozšířenou realitu, jako je Apple Vision Pro, ale zahrnoval by umělou inteligenci, mikrofony a kamery. „Pokud by Apple dokázal přinést své designové umění, nabídnout kvalitu zvuku na úrovni AirPods a těsně integrovat brýle s iPhonem, myslím, že by společnost měla hit,“ domnívá se Gurman. „Je zarážející, že se k tomu Apple ještě nedostal.“

Apple chtěl původně vytvořit chytré brýle, které by vypadaly jako běžné brýle a měly funkce rozšířené reality, ale začátkem letošního roku vývoj tohoto projektu zastavil. Tyto brýle se původně měly připojovat k iPhonu, ale iPhone neměl dostatečný výkon ani výdrž baterie, aby je podporoval. Společnost Apple poté přešla na použití Macu coby zdroje energie, ale vedení společnosti firmy nebylo přesvědčeno o tom, že by tento typ připojení mohl být dobrým řešením, což vedlo k zastavení projektu.

Gurman již dříve uvedl, že Apple provádí uživatelské studie s cílem zjistit, jak jsou funkce a rozhraní přitažlivé, a že pracuje na verzi systému operačního systému visionOS, která by na těchto brýlích mohla teoreticky běžet.

Studie s kódovým označením „Atlas“ vede tým Product Systems Quality společnosti Apple, který je součástí divize hardwarového inženýrství. Vytvoření chytrých brýlí by podle Applu možná mohlo být odrazovým můstkem k vývoji skutečných brýlí rozšířené reality, tedy Apple Glass. O práci společnosti Apple na brýlích pro rozšířenou realitu se hovoří již téměř 10 let.

Podle Gurmana cupertinská společnost skutečně stále „aktivně vyvíjí“ produkt, který by kombinoval AirPods s kamerami. Kamery by pomáhaly napájet funkce umělé inteligence tím, že by shromažďovaly informace o okolním prostředí, podobně jako funkce Visual Intelligence u podpůrných modelů iPhonu.