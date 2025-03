První iPhony či iPady s Face ID pod displejem se blíží! Apple už má prototyp

Příchod prvních Apple produktů s Face ID skrytým pod displej je zase o krok blíž! Podle informací spolehlivého leakera vystupujícího na sociálních sítích pod přezdívkou Digital Chat Station se totiž Applu povedl při vývoji jeho prvního ohebného iPadu velký milník a to sice implementovat u jednoho z prototypů plně funkční Face ID modul pod jeho displej. Pokud se toto řešení při testování osvědčí, jeho širšímu nasazení nebude stát v cestě zhola nic.

Že by Apple rád Face ID skryl pod displej a tím pádem mohl nasadit menší Dynamic Island se proslýchá již mnoho let. Vývoj tohoto technologického řešení je však podle všeho dost komplikovaný, o čemž ostatně svědčí i fakt, že jsme v minulosti hned několikrát slyšeli o tom, že Apple s celou záležitostí dost bojuje a musel proto její plánované nasazení hned několikrát odsunout. Nyní se ale zdá, že je s problémy konečně konec. Do ohebného iPadu, který má mít při plném rozložení 18,8“ úhlopříčku displeje, totiž dokázal plně funkční Face ID pod displej nasadit.

Jelikož se jedná o dost zásadní upgrade, který by mohl výrazně eliminovat rušivé prvky v displeji, musí jej Apple nejprve řádně otestovat, aby jej následně mohl nasadit na co nejvíce produktech. Absolutně překvapivé by pak nebylo, kdyby si toto řešení Apple nechal v rukávu například pro první ohebný iPhone, který má dorazit v příštím roce, či jiné technicky zajímavé zařízení jako třeba právě ohebný iPad. Právě tímto prvkem by totiž ve výsledku jeho unikátnost ještě více podtrhnul. V souvislosti s ohebným iPhonem jsme nicméně nedávno slyšeli, že u něj chce Apple minimálně v první verzi spoléhat jen na Touch ID v Power Buttonu. Do budoucna by ale nasazení Face ID samozřejmě dávalo smysl.