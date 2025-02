První ohebný iPhone dostane tajnou zbraň, kterou dosud žádná jiná skládačka nemá!

Apple chce svým prvním ohebným iPhonem vypálit rybník konkurenci. Přijít u něj totiž má s něčím, co se doposud žádnému jinému výrobci smartphonů nepovedlo a to i přesto, že jsou na trhu skládací smartphony již slušnou řádku let. Konkrétně zdroje asijského portálu ETNews přišly s tím, že se Applu ve spolupráci s jeho dodavateli podařilo vyvinout takovou displejovou technologii, u které není absolutně vidět na místě pantu jakýkoliv ohyb.

Právě ohyb v místě pantu je přitom v současnosti mnoha uživateli kritizován a označován za prvek, kvůli kterému je ohebné smartphony příliš nelákají. Je sice pravda, že za poslední roky se tento neduh podařil minimalizovat, nicméně určitá deformace v prostřední části displeje, pod kterou vede pant, i nadále je. Apple si však měl podle výše zmíněných zdrojů hned v prvopočátku vývoje vytyčit, že displej jeho ohebného iPhonu bude zcela bez viditelného ohybu a to za každou cenu. Po letech vývoje se mu pak měla podařit najít sice drahá, avšak účinná cesta, jak se ohybu vyvarovat.

Zdá se tedy, že právě perfektně rovný displej bez jakékoliv prohlubně v místě pantu tedy bude i jedním z největších lákadel, které si Apple pro svůj první ohebný iPhone připravuje. A nutno přiznat, že by se mohlo pro mnoho lidí jednat i o argument, proč dát konečně ohebným smartphonům šanci. Doufejme tedy, že se uniklé zprávy zakládají na pravdě a v příštím roce se nám ukáže ohebný iPhone bez jakéhokoliv kompromisu.